他訝異朋友到丹丹不點漢堡 眾人見品項點名這一樣：滿分

提到速食店，多數人想到的都是麥當勞、肯德基等知名連鎖餐廳，而在南部能和這些速食店分庭抗禮的就是「丹丹漢堡」。許多老饕除了點漢堡之外，還會點炸雞、肉羹等餐點，但有一名網友卻透露朋友到丹丹竟然不點漢堡，餐點曝光後，許多人都點名這一品項非常好吃。

這名網友在Dcard以「我朋友去丹丹漢堡居然不點漢堡！？」為題發文，他日前和友人到丹丹用餐，對方點了「定2赤肉麵／米糕」、「五穀瘦肉粥」、「豬肉可樂餅」、「小冰紅茶牛奶」等品項，但最普遍也最多人喜愛的漢堡，朋友竟然沒有點，這讓原PO相當訝異。

貼文引起眾人熱議，「我也不點！其他的更好吃」、「我看你是不懂丹丹哦」、「你朋友很懂點哦」、「當然是去吃麵線羹啊」、「我也不點漢堡，只吃熱狗跟炸雞」、「我都點米糕」、「米糕跟紅茶牛奶好好吃」、「必點超長熱狗」、「我都只點炸雞和玉米濃湯」、「丹丹的玉米濃湯然後單點一份鮮酥雞丟進去，會發現新世界」、「米糕有夠好吃，玉米濃湯也是必點」、「他的炸雞我覺得比肯德基還有麥當勞的好吃」。

當中不少人都指名粥品是必點的美食，「我點粥餒」、「粥超好吃的欸，拜託」、「我去丹丹都點粥欸」、「五穀瘦肉粥滿分了」、「五穀瘦肉粥爆好吃的，懂不懂啊」、「從小到大吃過無數次都只吃粥，從來沒吃過漢堡」、「丹丹的粥超好吃！加胡椒更棒」、「丹丹漢堡就是要吃粥配炸雞啊」。