他抱怨拿200元紙鈔結帳遭店家拒收 網友無奈嘆：為何要發行？

近日有網友在臉書社團PO文抱怨，自己在連鎖藥妝店掏出200元紙鈔想結帳，卻遭店員堅持拒收，貼文引起熱烈討論，網友也給出實質建議，既然200元鈔票的流通量低、店家又不願意收，那中央銀行何不乾脆直接廢止發行？

一名網友在「爆怨公社」發文抱怨，自己到一間知名藥妝店購物，結帳時店家卻堅持不收200元紙鈔，還說可以「拿掉一些東西少200就好」，原PO無奈表示，自己都買超過1000元了，只是現金裡包含一張200元鈔票就沒辦法結帳，直言「氣死了」。

貼文獲得網友熱烈回應，雖說店家擔心有「假鈔問題」，多數人仍覺得店家拒收的作法不合情理：「難道200不是台灣的鈔票嗎？奇怪」、「新台幣一定要收，不然可以報警舉報違法」、「不能拒收國幣」。

也有網友指出，其實200元是偽鈔的機率相對低：「因為流通性不高，拿到的人一定會反覆確認，做成假鈔的風險太大了（誤）」。

此外，有自稱店員的網友現身說法，表示有些店員會拒收是出自老闆或店長下的命令，如果店員收了200元紙鈔，他可能得自己想辦法把換鈔或是花掉，若不幸拿到假鈔，可能1小時半的薪水就沒了，希望買賣方別互相為難。

而根據《中央銀行法》規定，央行發行的新台幣為國幣，具有法償效力。於我國境內從事交易，商家不應拒絕以新臺幣現金為交易之支付，除非法令另有規定或依契約約定，採現金以外之方式作為支付工具。

由此可見，店家不得拒收國幣有法源依據，但是並無相關罰則，也有網友突破盲點表示：「明明流通量不多卻還是不廢除」、「政府宣導不周、流通不全，要馬就廢止停發啊」。