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男見知名拉麵店「百萬裝潢含設備+店租」頂讓金額心動想接手 網精算嚇：每天賣百碗才回本

聯合新聞網／ 綜合報導
位於晴光市場商圈的「梓山AZUSAYAMA」自2019年9月底開業，但在今年1月宣布將於4月底熄燈。圖／取自鶏そば本舗【梓山azusayama】粉絲頁
位於晴光市場商圈的「梓山AZUSAYAMA」自2019年9月底開業，但在今年1月宣布將於4月底熄燈。圖／取自鶏そば本舗【梓山azusayama】粉絲頁

台北人氣拉麵店「梓山AZUSAYAMA」開業3年半，美好滋味收穫許多拉麵控的喜愛，但今（2023）年初無預警宣布即將在4月底熄燈，令許多饕客相當不捨。然而，最近有一位網友意外發現「梓山AZUSAYAMA」在房屋網上刊登頂讓資訊，頂讓費150萬含設備、每月租金10萬元令他相當心動，但網友們看了卻頻頻搖頭。

這名網友在PTT發問「知名拉麵店頂讓150萬，月租10萬可以接嗎？」他附上店面資訊，提到這家店是位於台北市中山區晴光商圈內的鷹流系知名拉麵店「梓山AZUSAYAMA」，資訊欄註明店面坪數8坪、具中檔規格裝潢，頂讓金開價150萬元含設備，每月租金10萬元。

拉麵店老闆也說明營業3年半成為晴光市場的排隊名店，但因為人手不足才想要頂讓，目前店面仍在營業中，最快可遷入、接手頂讓的日期為5月16日。原PO對這家拉麵店的印象就是排隊人潮真的很多，讓他看了頗為心動，「百萬裝潢設備齊全，頂讓150萬，這價位感覺應該可以吧，可以接嗎？」

位於晴光市場商圈的「梓山AZUSAYAMA」自2019年9月底開業，但在今年1月宣布將於4月底熄燈。圖／取自鶏そば本舗【梓山azusayama】粉絲頁
位於晴光市場商圈的「梓山AZUSAYAMA」自2019年9月底開業，但在今年1月宣布將於4月底熄燈。圖／取自鶏そば本舗【梓山azusayama】粉絲頁

文章曝光後引來許多網友討論，有人笑回「有閒錢可以玩玩看」、「樓上說的對，你會煮嗎？」、「梓山我常去，生意是真的好又好吃，要頂不頂段端看你自己做不做得出那個味道而已」、「晴光市場人流量多少，建議可以自己去看看」。

也有人好奇既然是拉麵名店，竟然也會落到頂讓的下場，認為一定沒有想像中好賺，不少人對原PO好言相勸，「老手都做不來了，你一個新手怎麼頂？」、「可以頂設備啦，去其他地方開」、「（月租10萬）這只是起跳價，（房東）之後看你生意好，房價就會一直加」、「一天至少要淨利1萬以上才能回本，賣百碗以上才能打平耶」、「店面太小、翻桌率太低很難賺吧，排隊只是因為沒位置而已」、「大賺誰會想頂讓，就是賺的錢不多或虧錢啊」。

《聯合新聞網》2月就曾報導位於晴光市場商圈的「梓山AZUSAYAMA」自2019年9月底開業，但在今年1月宣布將於4月底熄燈。「梓山」主打鷹流系雞白湯拉麵，店內還會不定期推出限定口味，針對每月29日，也提供「肉量升級」的免費活動，是許多拉麵控在晴光市場的口袋名單之一，目前在google上獲得超過200則評論，平均獲得4.4顆星。

PTT 拉麵 租金

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