她怕熱穿這種衣服出門！友調侃「穿太少」 網白眼：拜託絕交

夏天即將來臨，氣溫日漸升高，不少人都把衣櫃換季了。一名女網友在網路上發文，提到自己因為很怕熱，所以出門時穿了一件小可愛背心，搭配透膚材質的襯衫外套，結果卻被朋友調侃「穿太少」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「被朋友說穿太少」為題發文，她透露當天穿了一件小可愛背心，搭配透膚材質的襯衫外套，褲子則是牛仔長褲，沒有刻意露肚子，只有胸口露出較大面積的肌膚，沒想到朋友看到後卻調侃「胸部都露出來了」、「低胸裝」等。

原PO表示一直以來都是穿比較緊身的衣服，平常不會穿露出肌膚面積較大的設計，但因為真的很怕熱，對自己的身材跟腿也沒自信，所以只能上半身穿薄一點，不然在室外走十分鐘就會流很多汗。原PO雖然知道朋友沒有惡意，但以前常因為身材被嘲笑，還是難免有不舒服的感覺，「請問這種心情有調適的方法嗎？」 女生穿內搭小可愛背心，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不用理他，妳只需要檢討為什麼要跟這種人當朋友」、「拜託絕交，憑什麼管我穿衣服」、「他們在羨慕妳的身材，想也知道，羨慕加嫉妒」、「這樣不會穿太少，勸他少管閒事」、「別人的嘴管不了，先冷靜2、3天可能就不會那麼難受」。

也有網友提到，「對身材跟腿沒自信又極度怕熱，妳朋友很高機率在婉轉表示妳不適合這種穿搭」、「可能跟妳講話很尷尬，眼睛不知道要看哪」、「既然是妳朋友，就應該是比較了解妳周遭的環境，會這樣講應該有其理由」、「雖然真的不關他的事，但是看起來真的蠻露的，容易讓人產生遐想」。