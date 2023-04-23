她怨80元排骨飯「只有排骨+飯」 業主反嗆：不然會有雞腿嗎？

80元的排骨飯只有一塊滷排骨和白飯，沒有其他任何配菜。圖擷自爆怨公社 只有排骨和飯的「排骨飯」賣80元合理嗎？一名女網友在臉書上發文，透露自己日前買了一個80元的排骨飯，結果打開後發現裡面沒有任何配菜，因此氣憤地到該店家的Google評論區留言，結果卻遭業主反嗆「不然裡面會出現雞腿嗎？」

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文，她日前買了一份80元的排骨飯，沒想到打開餐盒後，裡面只有一塊滷排骨和白飯，沒有其他配菜，她氣憤到該店家Google評論區寫道，「我真的驚呆了，這樣80、80耶！真的就排骨跟飯！」業主隨後回應，「不然裡面會出現雞腿嗎？」

對此，該名女網友事後檢討，確實是自己沒有發現排骨飯跟排骨便當的差別，「打開便當盒看到了寂寞，又看到老闆回覆，望著眼前的飯，實在無法吸收老闆的幽默，就有了今天的討拍發文，感謝大家的指導，下次會注意飯跟便當的差別！抒發一下80元排骨飯，還被老闆噴一臉」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我以前也遇過，回家打開整個傻眼，真的只有排骨+飯」、「超商的便當也沒那麼慘」、「好寒酸…宜蘭很多排骨飯80元以上都很豐富，至少有三樣菜」、「連簡單的配菜都沒有，有點誇張」、「沒配菜NG，雖然那個地段差不多這個價格」、「他要這樣賣可以，我的話是不會有下次了」。

也有網友提到，「沒有廣告不實，排骨飯只有排骨跟飯也是很合理」、「蠻合理的，確實不會出現雞腿」、「菜單是寫排骨便當嗎？如果是排骨飯可以理解，畢竟燒肉飯也是只有燒肉跟飯」、「我覺得老闆很幽默」、「他沒寫排骨便當的話，這樣不算騙妳啦，只是這樣很貴」、「我們這裡的滷排骨加白飯確實是這個價位，便當漲到110元了」。