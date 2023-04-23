月收27K買萬元錢包！她問「女孩都背什麼包」 網指1款：百搭

每個人的消費習慣都不同，有人喜歡追求名牌精品，也有人偏好親民品牌。一名女網友在網路上發文，好奇詢問大家「身邊的女孩兒都拿多少錢的包包？」而貼文曝光後也掀起討論，不少網友都點名「帆布包」。

昨（22）日一名女網友在PTT發文，提到以前遇過月收入2萬7的女同事，光身上一個錢包就要2萬多元；也有人月收入2萬8，但只背幾百元的包包。對此，原PO好奇詢問大家，「身邊的女孩兒都拿多少錢的包包？哪個牌的？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「很多女生都背ONE BOY或是未來實驗室」、「沒有牌的，單價300元以下的包」、「雜牌200多元的包」、「799元迪卡儂後背包」、「現在背回大學時代的後背包，發現還是它耐用」、「無印良品紙袋」、「1000元，電商聯名的包包」。

也有網友提到，「竹科業務有背愛馬仕5、60萬那種」、「女生不是都背什麼都裝不下的名牌包嗎？隨便問都是2、3萬，還說是基本的」、「辦公室12位女生，年紀26到34歲，全部人都有超過4萬的名牌包，除了我」、「我年薪240萬，最貴的是香奈兒，其它的包大概在1到10萬左右」。

最多網友點名帆布包，「免費贈送的帆布包，又輕又柔軟又百搭，各種容量大小都有」、「各種贈品帆布包」、「20元的米色帆布包」、「買日雜送的帆布包」、「捐款基金會送的帆布袋」、「看建案的時候廠商送的帆布袋」、「500元以下的帆布包」、「Kangol的帆布包」。