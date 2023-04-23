每天桃園台北通勤3小時！她1理由狠不下心離職 上班族羨慕了

許多上班族的夢想工作就是「錢多、事少、離家近」，日前一名女網友在網路上發文，提到自己目前年薪大概60萬，工作氛圍也相當好，但就是每天要來回通勤3小時，因此很苦惱是否要換工作，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「來回通勤3小時，但工作氛圍好」為題發文，她透露目前從事業務助理的工作1年多，年薪大概60萬，在這份工作之前，曾經遇過情緒化的主管、氛圍不好的公司，所幸現在的工作氣氛相當愉快。

原PO表示目前的公司型態偏向「養老」，年薪最高就只有60萬，但為了省房租，每天從桃園到台北來回通勤3小時，「最近覺得有些疲累，有在想是不是要換工作，但又覺得職場上遇到不錯的同事和主管真的很難得」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「職場氣氛好真的可遇不可求，羨慕」、「年薪60萬而已，不值得妳這麼累，身體健康比財富更重要」、「我也是通勤3小時，畢竟月票1280跟內湖租屋費用比起來還是太香了，把錢留下來去犒賞自己或理財利益最大化，時間成本就取決於通勤時可以做完什麼事情」。

也有網友提到，「如果租附近會花多少錢呢？我覺得可以加進去算一下時薪，說不定會發現租房很划算」、「找個雅房租也比較好吧，通勤3小時有夠硬」、「我會選擇租房，好同事和好主管可遇不可求」、「租房+1，通勤時間從3小時縮短到30分鐘，妳會覺得很快樂」。