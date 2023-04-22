好人好報！乘客遺物件Uber司機趕往機場歸還 獲萬元小費答謝

做人常存善心，定會有好報！台灣有Uber司機指他近日載到一名來台尋親乘客，對方下車時不小心將未能見到最後一面的親人遺物留在車上，發現後便馬上趕往機場歸還對方，最後獲巨額小費答謝，笑言「解鎖萬元小費」。事件獲網友紛紛大讚司機善心，認為是「好人有好報」，亦為該乘客取回失而復得的遺物感到暖心。

綜合台媒報導，有Uber司機在Facebook「UBER DRIVERS TAIWAN（台灣優步）」群組發文，指他日前載到一名乘客說着一口不流利中文，相信是到台灣尋親，對方到達目的地下車後，意外遺留物品在車上，「當我發現落在車上的物品，是您來不及見到的親人所遺留，在您飛機起飛離開台灣前，還是趕回機場送還給您」。

司機駕駛約40分鐘車程，從新北市趕到桃園機場，將物品歸還乘客，對方取回失物後，為表謝意竟然給予港幣3,000元（約1.1萬元台幣）作小費。司機在機場兌換後，驚言「您回贈的實在讓我太驚訝了，Uber方面就不再回報索取車馬費了」，並祝對方一生平安順遂，更表示「不挑客不挑單，總是會有意外驚喜」。

對於司機善舉，讓乘客能取回失物，網友都大受感動，「好人一生平安」、「雖然做好事不求回報，但有回報會讓人更願意做好事」、「站在對方立場，找回、歸還遺失物或有紀念意義物品時，這種人情味與遺失的歸屬感，是金錢不能衡量的」。

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文章授權轉載自《香港01》