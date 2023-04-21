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手搖飲「無糖茶」哪家最好喝？網狂推這家：不澀又順口

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論最好喝的無糖茶手搖飲。冰茶示意圖／Ingimage
網友討論最好喝的無糖茶手搖飲。冰茶示意圖／Ingimage

夏天的腳步近了，天氣已逐漸暖熱起來，出門在外許多人都喜歡喝上一杯手搖飲。網友討論「最好喝的無糖茶」，不少人都推薦「七盞茶」，大讚「芯月烏龍是極少數無糖不會澀，而且很順口的」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「夏天快來了，逐漸走入手搖的地洞，平常喝 青茶、紅茶，無糖或一分糖，求推薦，純茶類都可以，尋找不澀順口的無糖茶」。他也分享自己平常經常買的店家與品項，包括麻古金萱無糖、可不可麗春無糖。

其他網友則留言「一手私藏紅茶」、「清心烏龍綠」、「先喝道的茶我蠻喜歡的，清心的普洱茶，自己買茶包泡的冷泡茶最棒」、「烏弄純茶無糖都好喝，清心高山茶、五十嵐四季春、鮮自然青茶、鮮茶道阿里山冰茶、自在軒青茶、波哥玄米茶、迷克夏麥茶」。

不少人推薦七盞茶，網友留言「推七盞茶，喝過覺得茶濃但不澀不苦」、「七盞茶的茶類喝起來很清爽又不會苦澀，大推」、「必推七盞茶！茶濃又香，無糖也不澀」、「大推七盞茶的高桂菁香，茶味重、不苦澀、尾韻還帶點桂花香」。

Dcard

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