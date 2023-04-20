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來台灣旅遊泡裸湯！身旁阿伯突昏倒沉水裡 港男1舉動全場大讚

聯合新聞網／ 綜合報導
泡溫泉前後要避免飲酒。 示意圖／ingimage
泡溫泉前後要避免飲酒。 示意圖／ingimage

有些人喜歡泡溫泉舒緩疲勞，但除了要衡量自己的身體狀況，泡溫泉前後也要避免飲酒。一名來台灣旅遊的香港男網友在網路上發文，表示日前在泡公眾裸湯時，有位渾身酒氣的阿伯突然昏倒沉到水裡，因為自己本身就是護理師，於是馬上伸出援手，所幸阿伯一段時間後就醒過來了。

該名香港男網友在Dcard上以「泡湯真的要小心欸」為題發文，他透露原本想在公眾裸湯好好享受，結果有一位一直閉著眼睛的阿伯突然沉到水裡。原PO表示該名阿伯沒有力氣回到水面，因此趕緊走過去，把他的頭抬到水面上，但是因為對方昏倒，呈現不醒人事的狀態，所以根本無法把對方抬離水面。

當下原PO呼叫了幾聲，有位旁觀的男子過來幫忙，於是兩個人合力把渾身酒氣的昏倒阿伯抬到水面上。原PO指出阿伯當下有呼吸和心跳，但就是叫他沒有反應，「旁觀者竟然叫我按心臟？幸好我會一點點基本急救才沒理他」。職員隨後過來現場並叫了救護車，原PO同時注意阿伯的生命徵象，也趕緊穿上自已的衣服，所幸阿伯一段時間後就醒過來了，「所以說，泡溫泉真的要小心，不要喝酒，也不要泡太久」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛大讚，「謝謝你救了阿伯一命」、「阿伯遇到你很幸運」、「謝謝你及時幫忙，喝酒泡溫泉真的傻眼欸」、「你救了那位阿伯，也救了差點鬧出人命倒閉的店」、「你超級棒的，謝謝你的見義勇為，發生當下一定很驚慌」、「見義勇為值得嘉許，同為在台港人以你為傲」。

也有網友提到，「喝酒泡湯真的是找死而已」、「喝酒還去泡湯真的很瞎」、「希望患者知道自己的疾病，並且詢問醫師能不能泡湯，尤其是有心臟疾病、高血壓的人要多注意」、「雖然現在有很多溫泉會館禁止單人泡湯屋，但急救知識不普及，在大眾池遇到這種情況，很多人應該也是手忙腳亂」、「我以前在溫泉區服消防役，真的很多人會把自己泡昏」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

溫泉 香港 Dcard 護理師

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