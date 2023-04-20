他問台灣何時變行人地獄？網喊：交通地獄更貼切

「行人地獄」這個詞，去年從CNN一篇報導燒回台灣。有位ptt網友很疑惑，「台灣何時變行人地獄？」他認為不只行人地獄，台灣也是機車地獄、汽車地獄，因為「大多數臺灣人都我行我素，不顧別人感受，自私自利」。

原po表示對新聞中「行人地獄」感到很疑惑，他指出台灣行人路權應該世界前列才對，「到處都在亂走，不管紅綠燈、斑馬線，隨時穿越車道，甚至直接走在道路中間」他問行人有考慮過汽機車感受嗎？

原po說，機車族也難為，要閃汽車違停、要閃車道上的娃娃車、騎在內線還要被汽車逼車。汽車族也困擾，機車亂鑽讓他們很難開，上下班時間一個路口要等兩三次紅綠燈才過得去，還有行人邊滑手機邊過馬路，已經轉紅燈還硬要慢慢走。

原po爆氣，「什麼行人地獄？臺灣人民素質就是這樣，不要喊什麼地獄 你自己都沒違規過再說」，就是民眾素質很差，不守規矩、不顧慮別人，所以才造成交通亂象。

網友坦言，「要國外認證才會承認」、「在一開始規劃就沒有跟上現代車子和人的需求」、「這兩年開始有人在網路上喊的吧」、「民進黨執政開始啊！紅線違停不給檢舉，加劇了這個問題」、「一直都是，只是沒被有這名稱」。

網友對交通亂象深有同感，「叫交通地獄就好，汽機車行人都沒在照規則」、「有沒有官員敢坐輪椅，體驗看看鬼島人行道」、「簡單來說，交通很亂，一堆人不守法」、「推老人家輪椅，在違停面前無障礙都是笑話，還真的只能走在路中間」、「開車騎車的人，下了車也是行人，所以我覺得很公平，沒啥地不地獄的問題」。