鄰居提醒他出門上班幾分鐘後太太都「獨自外出」 真相曝光笑翻網友

雖說「遠親不如近鄰」，但如果遇到八卦鄰居，也不知好氣還是好笑。有人夫在社交平台投稿撰文，稱對面住了一對夫婦，有天女鄰居突然向他「透露」，指原PO每天上班後，其太太數分鐘後就會獨自出門，懷疑擔心他「被戴綠帽」，所以好心提醒。原PO也說出實情，更形容對方是「鄰里監視器代表」，事件真相令網友爆笑，更有其他「熱心鄰居」的受害人笑言：「我的鄰居也很熱心，她說她看我們的鞋子就知道我們出去了。」

人夫在facebook社團「匿名3公社」表示，自己與妻子在同一時段上班，但2人習慣是丈夫先出門搭電梯前往停車場牽車，妻子會遲2至3分鐘出門，直接在地面上車，「太太覺得這樣才有『出門上班』的感覺」。

有一日，人夫在電梯內遇到住在對門的鄰居夫婦，而雙方關係向來不錯，但女鄰居突然說「你（原PO）太太每天都在你出去幾分鐘就出去了」。樓主當然知道原因，但都沒有多加解釋，只是回應「好…好…我知道了…」，更在貼文末表示「有個關心你的鄰居…真好…」。

貼文引起不少人的共鳴，有網友笑稱「改天就會很熱心又擔憂地告知，你老婆離開社區後上了一輛車」、「您要問他『然後我老婆是不是還偷偷上了一台車？』」、「你要順著她的話說『我老婆是不是在前面轉角處上了一台車？』」。也有網友批評「這種專門注意別人家誰去哪，又什麼時候返家的調查局，好討厭！」、「這種就是唯恐天下不亂之人」、「鄰里監視器代表」，更有其他「受害人」表示自己「鄰居也很熱心，她說她看我們的鞋子就知道我們出去了」。

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文章授權轉載自《香港01》