快訊

搶到ANA BUG票一動作還可退9萬！旅遊達人教戰：改出發地 「買明天就走的票」

美軍綠扁帽傳奇 越戰頭中槍打不死 曾與賓拉丹近身接觸

地面是乾的！台南被列豪雨範圍卻「上午出大太陽」 市府災防辦說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰居提醒他出門上班幾分鐘後太太都「獨自外出」 真相曝光笑翻網友

香港01／ 田中貴
鄰居示意圖／Ingimage
鄰居示意圖／Ingimage

雖說「遠親不如近鄰」，但如果遇到八卦鄰居，也不知好氣還是好笑。有人夫在社交平台投稿撰文，稱對面住了一對夫婦，有天女鄰居突然向他「透露」，指原PO每天上班後，其太太數分鐘後就會獨自出門，懷疑擔心他「被戴綠帽」，所以好心提醒。原PO也說出實情，更形容對方是「鄰里監視器代表」，事件真相令網友爆笑，更有其他「熱心鄰居」的受害人笑言：「我的鄰居也很熱心，她說她看我們的鞋子就知道我們出去了。」

人夫在facebook社團「匿名3公社」表示，自己與妻子在同一時段上班，但2人習慣是丈夫先出門搭電梯前往停車場牽車，妻子會遲2至3分鐘出門，直接在地面上車，「太太覺得這樣才有『出門上班』的感覺」。

有一日，人夫在電梯內遇到住在對門的鄰居夫婦，而雙方關係向來不錯，但女鄰居突然說「你（原PO）太太每天都在你出去幾分鐘就出去了」。樓主當然知道原因，但都沒有多加解釋，只是回應「好…好…我知道了…」，更在貼文末表示「有個關心你的鄰居…真好…」。

貼文引起不少人的共鳴，有網友笑稱「改天就會很熱心又擔憂地告知，你老婆離開社區後上了一輛車」、「您要問他『然後我老婆是不是還偷偷上了一台車？』」、「你要順著她的話說『我老婆是不是在前面轉角處上了一台車？』」。也有網友批評「這種專門注意別人家誰去哪，又什麼時候返家的調查局，好討厭！」、「這種就是唯恐天下不亂之人」、「鄰里監視器代表」，更有其他「受害人」表示自己「鄰居也很熱心，她說她看我們的鞋子就知道我們出去了」。

延伸閱讀：

信因果不殺生！婆婆家養過百隻肥老鼠　惡臭兼吱吱叫　鄰居勁困擾

驚嚇！鄰居「垃圾屋」養老鼠　梯間蟑螂上萬隻　網民：大型煉蠱場

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

鄰居提醒他出門上班幾分鐘後太太都「獨自外出」 真相曝光笑翻網友

雖說「遠親不如近鄰」，但如果遇到八卦鄰居，也不知好氣還是好笑。有人夫在社交平台投稿撰文，稱對面住了一對夫婦，有天女鄰居突然向他「透露」，指原PO每天上班後，其太太數分鐘後就會獨自出門，懷疑擔心他「被戴

環保電動車只是一時流行？ 網吐嘈：全球都在推動

環保電動車興起，許多人紛紛從油車轉為買電動車，因此未來環保交通工具的趨勢也備受關注。日前一名網友表示，在1980年至1990年代，當時流行小車，市場上出現許多款式，結果後來大家發現還是開大車比較舒服，所以休旅車又流行回來，因此他好奇會不會電動車也是「一時流行」的產物？

吃到飽已經退流行？ 網兩派看法戰翻天：每次都吃不到回本

火鍋吃到飽是許多人的餐點首選，日前一名女網友表示，自從她跟食量大的前男友分手以後，她就很少吃火鍋吃到飽了，因為每次都無法吃回本，而且肚子還會太撐，但她也好奇「大家真的都比較喜歡火鍋吃到飽嗎？」

擁擠地鐵遇「超大胸器」男乘客連忙擺這動作 網讚：要懂得保護自己

近日香港論壇「高登討論區」流傳一張人潮擁擠的地鐵照，車廂內有一名上圍相當豐滿、又穿著緊身上衣的女子，在她旁邊站著身材瘦高的男性，只見那名男子疑似為了「保護自己」不碰到女乘客的胸部，將雙手交叉放在胸前，引起網友討論。

公園乾淨路又平…他疑惑東京市容為何比台灣好？ 網：2因素可做到

許多人喜歡到日本旅遊，因為當地有豐富的觀光資源，舉凡美食、景點都讓人流連忘返，日前一位網友讚嘆東京「市容乾淨」，拍下當地各種景象，反觀台灣有待改進之處，讓他好奇「為何東京市容這麼乾淨？」網友認為是原因在於「肯花錢與人民素質高」做到的。

全因1張紙條…烏克蘭美模想到台灣超商工作 背後暖心故事曝光

烏克蘭模特兒倪菈三年前到台灣工作，卻碰上疫情奪走所有工作機會，不禁開始懷疑未來。某天晚上倪菈帶著沮喪的心情去超商買東西吃，被值班店員認出來了，於是遞給她一張紙條，不儘讓她當下心情轉好，後來事情也慢慢變得順遂，因而萌生想去超商工作的念頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦