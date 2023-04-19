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環保電動車只是一時流行？ 網吐嘈：全球都在推動

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇電動車是否只是「一時流行？」，圖為電動車充電樁示意圖。聯合報系資料照片
一名網友好奇電動車是否只是「一時流行？」，圖為電動車充電樁示意圖。聯合報系資料照片

環保電動車興起，許多人紛紛從油車轉為買電動車，因此未來環保交通工具的趨勢也備受關注。日前一名網友表示，在1980年至1990年代，當時流行小車，市場上出現許多款式，結果後來大家發現還是開大車比較舒服，所以休旅車又流行回來，因此他好奇會不會電動車也是「一時流行」的產物？

一名網友在PTT發文表示，過去因為環保、油價上漲、停車等因素，台灣一度流行小車，市場上出現一堆沒有尾巴的小車，像是福特嘉年華、大發新祥瑞、大慶金美滿、日產的march、五門喜美等等，當時停車場也以為之後會流行小車，所以就把停車格改為機械式停車場。

原PO指出，沒想到大家發現全家出遊還是開休旅車這種大車舒服，所以幾乎沒有人在開小車了，現在滿街都是休旅車，讓他好奇「電動車會不會也是這樣，只是一時流行，到時候大家就覺得汽油車比較方便，所以就改回汽油車了？」

對此，多數人不認同原PO看法，指出「不要亂比好嗎？美國、歐洲、中國都在推電車，你以為他們在開玩笑嗎？」、「全世界車廠，除了日本以外的國家，都開始電動車競賽了」、「全世界都在搞碳中和，油車生存空間會越來越小」、「汽油沒得炒了，換個東西來炒，這次應該會持續個幾十年」、「淘汰油車是為了減少使用石化燃料，淨零碳排都已經是趨勢了，油車遲早消失」。

休旅車 電動車

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