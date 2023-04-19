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吃到飽已經退流行？ 網兩派看法戰翻天：每次都吃不到回本

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇問「大家真的都喜歡吃火鍋吃到飽嗎？」（示意圖／Ingimage）
一名網友好奇問「大家真的都喜歡吃火鍋吃到飽嗎？」（示意圖／Ingimage）

火鍋吃到飽是許多人的餐點首選，日前一名女網友表示，自從她跟食量大的前男友分手以後，她就很少吃火鍋吃到飽了，因為每次都無法吃回本，而且肚子還會太撐，但她也好奇「大家真的都比較喜歡火鍋吃到飽嗎？」

一名網友在PTT發文表示，自己跟食量大的前男友分手之後，就比較少去吃火鍋吃到飽了，因為她是小鳥胃，每次去吃火鍋吃到飽都不會回本，而且還會讓身體太撐，導致不舒服。

原PO指出，她發現比起吃到飽，自己反而喜歡精緻又CP值高的套餐火鍋，認為個人鍋對自己的份量剛好。前幾天她臨時想吃火鍋時，才發現個人鍋真的很友善，也適合單身的人，不但可以享受一人時光，還不用配合他人喜好。不過她仍然好奇「大家比較喜歡吃到飽火鍋還是一般的個人鍋呢？」

對此，不少網友認為個人鍋不錯，指出「吃到飽的食材通常比較粗糙，還要塞在肚子裡，感覺是在找罪受」、「個人鍋就蠻夠的，沒有特別要慶祝都不會去吃吃到飽」、「越老越吃不下了，吃一點就好飽」、「吃到飽剛推出時很多樣化，現在就是個人鍋才精緻」。

不過也有吃到飽愛好者表示「吃到飽700元以上的才算好吃」、「吃到飽對我來說就是可以嘗試各種不同食材，可以每種都夾一點點，吃到8分飽就停，不會吃到撐。享受美食還吃到不舒服就沒意思了」、「吃到飽吃的是一個不虞匱乏的感覺」、「吃吃到飽只是懶得決定要吃什麼，所以才都吃」、「吃到飽我主要是去吃冰的」、「以前才會吃到撐，出社會去吃到飽也只吃適量，不在乎吃回本了」、「我的朋友在控制飲食，他就很愛吃到飽，狂吃肉、菜」。

吃到飽 火鍋

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