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擁擠地鐵遇「超大胸器」男乘客連忙擺這動作 網讚：要懂得保護自己

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自高登討論區
圖擷自高登討論區

近日香港論壇「高登討論區」流傳一張人潮擁擠的地鐵照，車廂內有一名上圍相當豐滿、又穿著緊身上衣的女子，在她旁邊站著身材瘦高的男性，只見那名男子疑似為了「保護自己」不碰到女乘客的胸部，將雙手交叉放在胸前，引起網友討論。

照片中可見，一名胸部極度突出的女性站在擁擠的地鐵車廂門口，她身旁也有不少男乘客，其中最接近她、戴著眼鏡的男子不知道是不是害怕不小心碰到不該碰的東西，將雙手交叉擺在自己胸前。

圖擷自高登討論區
圖擷自高登討論區

台灣、香港網友看了後紛紛表示，這位女乘客胸前的「車頭燈」實在太大，笑稱「男生在外面真的要學會保護自己」、「碰到今晚睡警局」、「差一點就手球了」、「日本癡漢的冤罪不少，很多人一上車也是把雙手舉高扣拉環，以免發生『危險』」、「Wakanda Forever（瓦甘達萬歲）」。

還有網友表示，雖然車廂內的男性手都沒有亂摸，但目光似乎仍向下停留在女子的「胸器」上，「不盯著看怎麼知道要怎麼躲」。

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