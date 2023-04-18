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公園乾淨路又平…他疑惑東京市容為何比台灣好？ 網：2因素可做到

聯合新聞網／ 綜合報導
網友到東京旅遊，讚美市容乾淨。示意圖。圖為東京賞櫻民眾。 法新社
網友到東京旅遊，讚美市容乾淨。示意圖。圖為東京賞櫻民眾。 法新社

許多人喜歡到日本旅遊，因為當地有豐富的觀光資源，舉凡美食、景點都讓人流連忘返，日前一位網友讚嘆東京「市容乾淨」，拍下當地各種景象，反觀台灣有待改進之處，讓他好奇「為何東京市容這麼乾淨？」網友認為是原因在於「肯花錢人民素質高」做到的。

一名網友在PTT發文指出，東京不但有路平專案，就算稍微有高低差的地方，也會設計滑坡讓路平整，進入店家前也有排水系統，不同店面都會有一致的排水孔，雖然有人會在街道遛狗，但地面仍相當乾淨，而且不管在公園還是湖邊都很潔淨，就算在公園野餐也很適宜，因為草坪修剪的很整齊，湖泊也不會有臭味，讓他直呼「感覺市容很好」。

原PO接著指出，反觀台北、台中以及高雄的湖與公園，不但很臭又有很多垃圾、狗大便，儘管政府說有簡單維護，仍然讓他覺得無言，他無奈表示「更不用說被國外笑的恐怖人行地獄了」。

對此，有網友回應「當然是因為當地政府有花錢維護，以及人民素養高」、「日本人本身的習慣與素質，街道規劃完整，加上政府花了很多錢在維護」、「稅收很高來維持」、「這些都要花錢維持，他們廣告看版真的會擦拭，上次我還看過他們在擦拭看板，並派人指示路人要小心」、「東京的人民都要繳20%的所得稅，用大量的錢來維護市容」、「台灣捷運廁所就很乾淨啊！就是有沒有人定時固定巡邏打掃而已，其實花錢就可以做到」。

網友到東京旅遊，讚美市容乾淨。示意圖。圖為東京明治神宮棒球場。 美聯社
網友到東京旅遊，讚美市容乾淨。示意圖。圖為東京明治神宮棒球場。 美聯社

東京 日本

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