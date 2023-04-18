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全因1張紙條…烏克蘭美模想到台灣超商工作 背後暖心故事曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
烏克蘭模特兒倪菈三年前到台灣工作。 圖／翻攝自《不要鬧工作室》
烏克蘭模特兒倪菈三年前到台灣工作。 圖／翻攝自《不要鬧工作室》

烏克蘭模特兒倪菈三年前到台灣工作，卻碰上疫情奪走所有工作機會，不禁開始懷疑未來。某天晚上倪菈帶著沮喪的心情去超商買東西吃，被值班店員認出來了，於是遞給她一張紙條，不儘讓她當下心情轉好，後來事情也慢慢變得順遂，因而萌生想去超商工作的念頭。

倪菈接受《不要鬧工作室》訪問時回憶說，疫情期間迎來人生黑暗期，除了沒什麼工作機會，也遇到一些討厭自己的人。直到那次收下超商店員寫的紙條，上面短短一句話「人生會有高潮低潮，低潮之後一定是高潮」，讓倪菈心情變好，往後日子事情也逐漸順遂，她說「這紙條給我很多靈感」。

倪菈表示，「這些年來台灣人接納我，讓我想要待更久，我也想更了解台灣人」。她知道模特兒的工作不可能做一輩子，所以曾經想過有機會的話可以去便利商店工作，「畢竟我要去哪裡遇見各式各樣的台灣人？」她也說，烏克蘭找不到像台灣這樣的便利商店，覺得超商門市「就像在深夜裡的燈塔，24小時營業，在無數個凌晨的夜晚收工後，讓我有東西可以吃」。

倪菈提到曾聽聞去超商工作很難，「因為店員要會做的東西很多，但我不怕吃苦」。她透露自己以前在烏克蘭的餐廳上過班，也去過醫院打掃、當護士，自認甚麼都可以做。她補充，「我知道如果要去超商上班起碼要會講中文，別擔心，我有練習」，並模仿一段改編自全聯的廣播用語「請支援輸贏」，認為服務業的任何事情都難不倒她。

倪菈收到超商店員遞來的紙條，上面寫著「人生會有高潮低潮，低潮之後一定是高潮」。 圖／翻攝自《不要鬧工作室》
倪菈收到超商店員遞來的紙條，上面寫著「人生會有高潮低潮，低潮之後一定是高潮」。 圖／翻攝自《不要鬧工作室》

烏克蘭 模特兒 疫情 超商 便利商店

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