全因1張紙條…烏克蘭美模想到台灣超商工作 背後暖心故事曝光

烏克蘭模特兒倪菈三年前到台灣工作，卻碰上疫情奪走所有工作機會，不禁開始懷疑未來。某天晚上倪菈帶著沮喪的心情去超商買東西吃，被值班店員認出來了，於是遞給她一張紙條，不儘讓她當下心情轉好，後來事情也慢慢變得順遂，因而萌生想去超商工作的念頭。

2023-04-18 14:04