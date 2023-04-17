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中壢民宅瓦斯氣爆！父母及7子女在屋內均受傷 包括1歲幼兒

她約會沒做「1事」遭轟沒禮貌 網看傻：別用日本那套觀念說教

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生表示，近期與新朋友約會時，竟被對方要求以後要化妝，而且還要全妝才是禮儀，引發網友熱議。圖為示意圖。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
一名女大生表示，近期與新朋友約會時，竟被對方要求以後要化妝，而且還要全妝才是禮儀，引發網友熱議。圖為示意圖。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

出門到底要不要化妝？就有一名女大生PO文表示，自己平常沒有化妝的習慣，但近期與新朋友約會時，卻被對方要求以後都要化妝，而且還要「全妝」才是禮儀，讓她相當不解，因此好奇發問「難道不化妝真的不禮貌嗎？」引發一票網友熱議。

該名女大生在《Dcard發文表示，自己算是個懶惰的人，對於早起化妝並沒有什麼概念，也對於學習化妝抱持隨意就好，平常都是擦個防曬和口紅就去上學。然而，日前她與新朋友出門約會，竟被對方要求以後要化妝，而且都要全妝才是禮儀。

原PO提到，當天對方還說，「在現代社會裡，以素顏示人的女性就是邋遢沒有禮貌」，並要她多去學習日本女性文化，讓她不禁上網詢問「難道不化妝真的不禮貌嗎？因為現在在路上看，確實女生幾乎全部都有化妝…」。

貼文一出，網友紛紛回應「只是朋友約會而已，當作在上班的職場禮儀嗎」、「不在日本然後用日本那套觀念說教，新朋友可以變拒絕往來的朋友了」、「真的不需要拿他國的禮儀套用在台灣人身上」、「他講這些話才沒禮貌吧，用自己的價值觀來看待別人，真的很不行」、「看你在哪個地方，在日本確實要帶妝出門，台灣則是看場合」。

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