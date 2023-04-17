她約會沒做「1事」遭轟沒禮貌 網看傻：別用日本那套觀念說教

現在物價上漲，便當價格也不斷攀升，有名網友抱怨他花了115元買的「排骨便當」，只有一小塊跟豆腐差不多大的排骨，以及高麗菜、南瓜與小黃瓜，讓他不禁抱怨「這樣的便當要115元，快要活不下去了」。

2023-04-14 20:31