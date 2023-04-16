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來台被疫情打亂生活！烏克蘭女模想去超商工作 親吐背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
來自烏克蘭的模特兒Nila（倪菈）。圖擷自Stopkiddinstudio YT
來自烏克蘭的模特兒Nila（倪菈）。圖擷自Stopkiddinstudio YT

來自烏克蘭模特兒Nila（倪菈），大約三年前到台灣開始當模特兒，結果因為新冠肺炎疫情爆發，嚴重影響到工作機會。然而，在倪菈陷入低潮時，有名便利超商男店員用手寫紙條鼓勵她，讓她打起精神繼續努力，甚至萌生想去便利超商工作的念頭。

《不要鬧工作室》日前於YouTube上傳最新影片，來自烏克蘭的倪菈接受訪問時提到，大約三年前到台灣開始當模特兒，結果新冠肺炎疫情爆發，嚴重影響到工作機會，自己也開始懷疑未來的規劃。倪菈透露某天到便利超商買東西吃，男店員看到她一臉沮喪的表情，貼心地給她一張手寫紙條，上面寫「人生會有高潮低潮，低潮之後一定是高潮」，鼓勵她打起精神繼續努力。

倪菈透露那張手寫紙條讓她的心情明顯好轉，工作也越來越順利，「如果我還有機會再見到那位先生，我會跟他說謝謝」。倪菈表示在台灣工作時，遇到許多願意接納她的台灣人，所以自己也萌生想在台灣待下去，同時更深入瞭解台灣人的想法，也知道模特兒的工作不可能做一輩子。

倪菈表示如果有機會的話，想要去台灣的便利超商工作，因為在那裡可以遇見各式各樣的台灣人，「烏克蘭沒有台灣這樣的便利超商，他們就像在深夜裡的燈塔，24小時營業，在無數個凌晨的夜晚收工後，讓我有東西可以吃」，倪菈認為便利超商在烏克蘭會是一個很好的商機，搞不好自己就是那位發起人。

倪菈曾經聽說便利超商的工作很難，店員要做的事情很多，但自己不怕吃苦，「我以前在餐廳上過班、去打掃過醫院，還在烏克蘭當過護士，幫過各式各樣的人，我什麼都可以做」。倪菈清楚去便利超商工作，起碼要會講中文，自己也在持續練習中。

超商 烏克蘭 模特兒 台灣人

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