快訊

PLG／林書豪29分加神抄截 鋼鐵人退領航猿收5連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女問上班第一天背「這款包」會太招搖？ 網笑瘋：是在暗示屎缺嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，背這款「大便造型」包包上班，會太過招搖嗎？圖擷自Dcard
一名網友好奇，背這款「大便造型」包包上班，會太過招搖嗎？圖擷自Dcard

新人剛入職時，總想給同事們留下好印象，不過日前有網友發問「背這款包包會太招搖嗎？」原PO表示，她買的小包包剛到，原本想說上班的時候背去公司，但這款包包是「大便造型」，擔心給同事負面印象，因此上網發文。文章曝光後，惹得眾人大笑。

一名網友在Dcard發文指出，自己準備要去新公司報到，剛好日前新買的小包包到貨，容量不會太大，原本想說上班的時候可以帶著，但又擔心「包包的造型太誇張」，會讓主管跟同事覺得自己是奇怪的人，原來她買的是「大便造型」的包包，看起來較為休閒風格。她接著補充，自己的工作是餐飲類的外場，擔心這款包包會太過招搖，讓別人對自己有負面印象。

貼文一出，馬上有網友笑稱「是因為錄取屎缺，所以才背大便包去公司嗎？」、「看標題以為妳是要背名牌包，點進來我笑了，好可愛的包包，我覺得看你工作類型與產業的同事，對於活潑造型的接受度，如果剛好遇到開放一點的同事，我覺得很適合當破冰話題」、「我建議妳當個平凡人就好」、「看妳做什麼工作，我可能直接把你定義為怪人」。

新人

延伸閱讀

霜淇淋吃好爽！全家店員「1句話」豪擠8圈半 網驚：淡水老街打過工

林小姐表示這不是情趣用品！紙箱外寫滿「非成人玩具」全網笑翻

人妻抓到老公看A片怒「這是出軌」 要他看醫生花5個月戒片

哈日族注意！交通費恐增加 JR Pass今年10月預計漲價65%

相關新聞

女問上班第一天背「這款包」會太招搖？ 網笑瘋：是在暗示屎缺嗎

新人剛入職時，總想給同事們留下好印象，不過日前有網友發問「背這款包包會太招搖嗎？」原PO表示，她買的小包包剛到，原本想說上班的時候背去公司，但這款包包是「大便造型」，擔心給同事負面印象，因此上網發文。文章曝光後，惹得眾人大笑。

他怨「便當115元」快活不下去 網貼超大豬排便當照：只要75元

現在物價上漲，便當價格也不斷攀升，有名網友抱怨他花了115元買的「排骨便當」，只有一小塊跟豆腐差不多大的排骨，以及高麗菜、南瓜與小黃瓜，讓他不禁抱怨「這樣的便當要115元，快要活不下去了」。

雲端發票中獎！他衝超商印卻跑出「白紙」 網曝救回獎金方法

隨著環保意識抬頭，越來越多人偏好使用電子發票，不僅可以減少紙張使用，還可以輕鬆透過App對獎。不過，一名網友到超商列印中獎的雲端發票，結果竟然印出一張白紙，當下也不清楚究竟該如何處理，而貼文曝光後也掀起討論，有網友提出解決辦法。

林小姐表示這不是情趣用品！紙箱外寫滿「非成人玩具」全網笑翻

此地無銀三百兩！有時網購一些私人物品時，會不希望被其他人知道包裹內的商品為何，然而有網友分享，一名賣家在包裹上寫著「應林小姐要求表示這不是情趣用品」，讓他笑翻直呼「神一般的賣家」。

幫我拿一下！路上賣愛心筆學生去哪了 網曝轉行去處：能騙更大

可以幫忙買支愛心筆嗎？過去不少人都曾在台北車站、西門商圈等鬧區，遇過推銷愛心筆的學生，但近幾年幾乎不見蹤影，有網友就好奇「火車站賣筆的學生都去哪了？」，文章曝光網友們留言一面倒，紛紛笑說賣愛心筆早被淘汰，這類人恐怕都轉行．．．

被嫌貴！館長預告「燒肉便當」220漲到260 揭原因網傻眼

「館長」陳之漢跨足餐飲業，推出燒肉便當一個要價220，曾被前電競世界冠軍「Toyz」劉偉健指出根本是「割韭菜」，館長當時也澄清，因為「豬肉是兩天才能做一條，非常費功夫」，不過館長最近又在直播預告，因為原物料、豬肉漲價，未來燒肉便當可能會漲到260元，讓不少網友諷「果然是最頂的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦