女問上班第一天背「這款包」會太招搖？ 網笑瘋：是在暗示屎缺嗎

新人剛入職時，總想給同事們留下好印象，不過日前有網友發問「背這款包包會太招搖嗎？」原PO表示，她買的小包包剛到，原本想說上班的時候背去公司，但這款包包是「大便造型」，擔心給同事負面印象，因此上網發文。文章曝光後，惹得眾人大笑。

一名網友在Dcard發文指出，自己準備要去新公司報到，剛好日前新買的小包包到貨，容量不會太大，原本想說上班的時候可以帶著，但又擔心「包包的造型太誇張」，會讓主管跟同事覺得自己是奇怪的人，原來她買的是「大便造型」的包包，看起來較為休閒風格。她接著補充，自己的工作是餐飲類的外場，擔心這款包包會太過招搖，讓別人對自己有負面印象。

貼文一出，馬上有網友笑稱「是因為錄取屎缺，所以才背大便包去公司嗎？」、「看標題以為妳是要背名牌包，點進來我笑了，好可愛的包包，我覺得看你工作類型與產業的同事，對於活潑造型的接受度，如果剛好遇到開放一點的同事，我覺得很適合當破冰話題」、「我建議妳當個平凡人就好」、「看妳做什麼工作，我可能直接把你定義為怪人」。