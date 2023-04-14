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雲端發票中獎！他衝超商印卻跑出「白紙」 網曝救回獎金方法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友到超商列印中獎的雲端發票，結果竟然印出一張白紙。圖擷自爆怨公社
一名網友到超商列印中獎的雲端發票，結果竟然印出一張白紙。圖擷自爆怨公社

隨著環保意識抬頭，越來越多人偏好使用電子發票，不僅可以減少紙張使用，還可以輕鬆透過App對獎。不過，一名網友到超商列印中獎的雲端發票，結果竟然印出一張白紙，當下也不清楚究竟該如何處理，而貼文曝光後也掀起討論，有網友提出解決辦法。

日前一名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文，原PO表示因為雲端發票二次中獎，所以興高采烈地到超商使用ibon機台列印。沒想到，印出來的居然是一張白紙，而且再次操作後，畫面上已經顯示無法列印，因為一張雲端中獎發票只能列印一次。原PO馬上向大夜班店員求助，結果對方是新人，表示只能隔天找店長處理，「請問這樣的機率有多少？怎麼會印出來是白紙啦」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「一看就知道紙裝錯邊」、「店員裝反還叫你找店長，其實店長也無法處理，頂多幫你打客服電話詢問，你還不如自己打，不然一來一往又花了不少時間」、「聽說拿打火機從紙的下面燒會跑出字」。

也有網友提到，「設定銀行帳戶自己入帳很方便」、「發票載具去官網設定匯款帳號就好了，中獎會在隔月6號前自己匯過去」、「都已經用雲端了，直接設定匯入帳號不香嗎？」、「財政部載具App很好用，可以存發票和自動對獎，中獎還可以立即轉帳到設定的帳戶裡」。

還有網友提出救回獎金的方法，「用ibon電話打給客服或是打給財政部」、「超商有一個東西叫（電子發票客服-解除KIOSK發票列印註記申請表），由超商端傳真到財政部，申請完就可以再次補印了」、「ibon機台旁邊有客服電話，回報你的時間點給客服，客服會去財政部查證，查證成功後就可以再次列印了」。

電子發票 客服 超商 爆怨公社

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