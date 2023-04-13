幫我拿一下！路上賣愛心筆學生去哪了 網曝轉行去處：能騙更大

可以幫忙買支愛心筆嗎？過去不少人都曾在台北車站、西門商圈等鬧區，遇過推銷愛心筆的學生，但近幾年幾乎不見蹤影，有網友就好奇「火車站賣筆的學生都去哪了？」，文章曝光網友們留言一面倒，紛紛笑說賣愛心筆早被淘汰，這類人恐怕都轉行當詐騙或車手了。

該名網友在PTT發問，他表示過去在火車站或商圈附近，經常遇到自稱是美術班的學生在賣筆、筆袋或零錢包等文具用品，但近幾年都沒有再看到這群人出沒，因此很好奇「火車站賣筆的學生都去哪了？」。

文章曝光，令不少人回憶起當年遇到推銷愛心筆的情景，一隻筆不僅價格超盤，還會有人用硬塞的方式，強迫你購買，「他們都會說『幫我拿一下，拿一下，拿啦拿啦』」、「想到國中在西門町遇到賣愛心筆的，一臉大叔樣還自稱大學生」、「愛心筆一支100元」、「話說這就是詐騙的起點吧！以前都不抓」。

其他網友則表示，如今賣愛心筆的詐騙手法，早已被時代淘汰，紛紛指出其他可能去處，「跑去做詐騙或車手了吧 ，現在一堆車手都不到20歲」、「搞直銷電商」、「反正都是詐騙，不如去EE園區騙更大條」、「騙一個中年戀愛腦的成功，就比賣幾萬支筆多」、「去火車站還要颳風日曬雨淋，冷氣房打電話或po臉書才舒服」。