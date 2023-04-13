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被嫌貴！館長預告「燒肉便當」220漲到260 揭原因網傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
館長(左)預告燒肉便當將從原本的220元漲到260元。圖／本報系資料照、飆捍-惡名昭彰 Notorious Taiwan
館長(左)預告燒肉便當將從原本的220元漲到260元。圖／本報系資料照、飆捍-惡名昭彰 Notorious Taiwan

館長」陳之漢跨足餐飲業，推出燒肉便當一個要價220，曾被前電競世界冠軍「Toyz」劉偉健指出根本是「割韭菜」，館長當時也澄清，因為「豬肉是兩天才能做一條，非常費功夫」，不過館長最近又在直播預告，因為原物料、豬肉漲價，未來燒肉便當可能會漲到260元，讓不少網友諷「果然是最頂的」。

館長在直播中指出，他這款便當的利潤其實只有3％，豬肉一直在漲價，短短幾個月的時間內，幾經漲了3、4波，原本賣220元的價格已經沒有辦法，之後可能會漲價到260元，他也堅持不用冰太久的冷凍豬肉，否則燒肉吃起來不是原本的味道。

館長也表示，食材漲價就是這麼現實，少少的利潤還要付薪資，豬肉一直漲，短短幾個月已經三級跳，他也無奈，賣貴沒有人敢買，大家互相折磨，生意就做不起來，賣便宜店也是會倒掉，甚至有人做小生意的，只能自己吸收。

PTT網友也對館長燒肉便當發文討論，館長之前說過，會開放熊貓和UBER EATS平台，不過售價要額外加38％進去，等於平均一個便當要價360元左右，外加外送費，差不多快400元了，「請問這麼佛心的便當，價格合理嗎？」。

此文馬上引起網友熱議，「不意外，台灣價值的便當，我一定買」、「我ok，你先買」、「這麼頂的便當我吃不起，留給館粉吃」、「才剛賣就馬上漲，嘿嘿」、「台灣最頂的便當還是太便宜了，建議1260」、「看到上次排隊排成這樣，漲價應該也是秒殺」、「韭菜這麼好割，不割嗎」。

館長 便當 漲價 物價

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