台灣哪個城市道路設計最好？網一面倒喊1縣市：對路痴很友善

每個城市的道路設計會依照地形變化、社會需求和安全規範等，進而有不同樣貌，近日有網友貼出高雄的空拍圖，直呼道路格局很方正，「是不是台灣規劃最好的城市？」。不少網友看了相當驚艷，紛紛有感而發留言，「在高雄讀書，發現高雄的路真的超好記」、「高雄路很大條，這點就比其他城市好太多」。但有高雄人指出生活兩大缺點，坦言從小到大都無法適應。

有網友在Dcard貼出一張空拍照片，從高空俯視高雄市區的街景，只見每個道路和建築被規劃地整整齊齊，就像桌上棋盤一樣井然有序，這讓該名網友驚艷直呼，「高雄是不是台灣規劃最好的城市，格局方正」。

從高空俯視高雄街景，每個街道井然有序。 圖／擷自Dcard

貼文一出引發討論，不少網友很有感，「以前住高雄時，不管怎麼走都不會走錯路，反正右轉再右轉就好，結果到其他城市生活才知道不是那麼回事，走到小巷子裡面直接變死路，GPS導航一樣不友善」、「大學在高雄生活，路線超好懂，也不太需要導航」、「去高雄就回不去了，騎在路上好快樂，路大條又直不會迷路，還能靠路知道東西南北方位」、「高雄的規劃對路痴很友善」。

也有人抱持不同看法，「大路確實很方正，但小路很容易讓人迷路」、「格局方正確實是一個評判都市規劃的標準，但是是不是規劃最好的我覺得有待商榷」、「高雄好是沒錯，但因為市區呈南北狹長，騎車從楠梓到鳳山40分鐘，風塵僕僕又累又髒，高雄捷運夏天不開冷氣，出去一趟滿頭大汗，我認為南北狹長不利城市發展，而且市區發展停滯，假如可以發展其他地區不知道能不能帶來新的氣象」。

有高雄人則認同原PO說的道路優點，也指出在其他方面有改善空間，「空氣品質差跟水質差，本高雄人從小住到大，皮膚還是會一直長粉刺，無法適應」、「我自己是高雄人，土生土長那一種，優點就路大條、物價相對便宜，民生品質略比北部高一點...但交通守法程度，高雄不忍直視，例如名聞全台的高雄式左轉，高雄人的守法態度根本是一坨屎」。