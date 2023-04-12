日本旅遊淨土還剩哪裡可玩？ 鄉民推爆「2處」：觀光客不多又漂亮

日本最近正值櫻花季，許多地方都是遊客人擠人，賞櫻人潮根本塞爆。一名網友近日在PTT詢問，究竟日本還有哪些區域適合觀光，而且是一般遊客較少去的淨土？不少網友留言推薦「四國」及「東北」，人少景色又美，「東北啊，一目千本櫻，日本第一賞櫻聖地」、「四國還不錯，尤其是高知」。

原PO在PTT發文表示看到櫻花祭的慘狀，去河口湖拍照要排隊兩個小時，各大景點皆擠滿人，而且除了櫻花季外，京都一年四季也到處都是人，他好奇日本到底還有哪裡適合觀光，但一般觀光客又不太會去的淨土。

文章一出後，網友紛紛推薦四國及東北，「東北很多地方人少而且漂亮」、「熊本、阿蘇，步調很慢活舒適」、「四國，鹿耳島」、「瀨戶內海」、「青森，十和田湖」、「鳥取沙丘」。

「水戶、日光、茨城，剛去回來」、「宮城、岩手的三陸海岸7天旅程，只有在八戶站的JR旅館聽過一次非日文」、「鳥取跟島根一起玩阿，人少景色又好，有山有海」、「四國，蜜柑吃到吐」、「宮崎縣，青島神社和雞肉好吃。」

不過除了東北及四國外，有人認為本州其實也不錯，只要避開東京、京都等地，名古屋、伊勢半島、滋賀及福井都可去，「之前去過福井很棒，滿滿的櫻花少少的人。」也有人認為，要看櫻花日本很多地方其實都可以看，公園或河岸就很多，觀光景點塞本來就是沒辦法的事。