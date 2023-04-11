起家厝被長孫賣掉！阿嬤噴漆抗議 網：這人才是受害者

很多老一輩的人都有傳統觀念，房子、財產都是留給兒子的，女兒最好別來分。台中有位阿嬤將起家透天厝過戶給長孫，卻被長孫賣掉，老人家面臨無家可歸的困境，守在老家門前拉布條、噴漆抗議，不少網友同情大呼「好可憐」。

整件事其實另有內情，原來84歲阿嬤多年前就將透天厝過戶給長孫，長孫因為投資失利一年前已賣屋，轉而和新屋主承租老家。但因阿嬤推積雜物，一家人又拖欠房租，現任屋主決定收回房子，阿嬤因為不願意搬走，一度「睡門口」抗議，事件引發社會關注，最新進度是阿嬤已被家人帶往別處居住。

ptt網友熱烈討論，有人覺得新屋主最倒楣，「新屋主才是受害者啊」、「新屋主真衰，被欠租，房子還被噴漆」、「噴漆新屋主可以求償吧」、「這阿嬤不怪長孫，反而去鬧新屋主？」、「可憐，我說買到這房子的人」。

有人覺得傳統觀念害人不淺，「說個笑話，養兒防老」、「笑死，孫子傳香火」、「阿嬤就吞了吧！再鬧不怕大孫不爽捧斗？」、「房子都敗掉了 ，抗議也沒用，誰叫你早就傳給孫子，怪不了別人」、「房子一過給長孫，等於宣告跟其他兒女關係結束」、「還在長孫，不就是你寵出來的」、「活該！重男輕女沒藥醫」。

有人同情阿嬤處境，「可憐，長孫直接賣古厝」、「一輩子心血被敗家孫敗光」。有人建議老人自保，「不要再留財產給子孫了！不如自己賣掉享受」、「房子就不該生前贈與」、「就說60歲以前就要辦理以房養老」、「別太早過戶，死了等自然繼承就好」。