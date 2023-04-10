台灣人愛講「這1字」他超納悶 過來人曝：在國外秒認出

不少人說話時都會有口頭禪，近日就有一名男網友PO文表示，觀察身邊女生的說話方式，發現她們很愛說「蛤」，讓他感到非常疑惑，因此好奇詢問「為什麼女生喜歡說『蛤』？」掀起網友熱議。

該名男網友在《Dcard》發文表示，跟女生聊天時，常常會聽到她們說「蛤」，男生則幾乎沒有這樣的狀況。原PO提到，除了「蛤」，女生也很常說「有沒有」，像是「蛤？你有沒有搞錯？」讓他忍不住想問「為什麼女生喜歡說『蛤』？是女生專用詞嗎？」

貼文一出，引來網友熱烈討論，紛紛回應「男生也喜歡說啊，幹嘛針對女生而已」、「蛤，不就只是個語氣詞嗎，我也很常用啊」、「蛤是我下意識會說的，是因為我還沒有辦法反應過來，所以我會先說蛤回應再思考一下」、「大部分台灣人都會說好嗎？而且通常都是無意識的，在國外很多人都用這招認出台灣人」、「我觀察到的是女生比較常說傻眼」。

不過也有網友表示，「超不喜歡別人跟我說蛤的，有種不耐煩的感覺」、「討厭那種明明有聽到又硬要蛤的」、「蛤來蛤去只會顯得不專業，平時的小習慣在不經意間就可能會影響工作表現出來的專業性」。