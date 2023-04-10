快訊

慈濟大學「吃下」慈濟科大闖過首關 仍存三大疑義

母雞就是不孵蛋！ 她用一神器孵出「滿鍋17隻小雞」

高嘉瑜非受害第一人 檢方查出林秉樞3年前暴力手法「如出一轍」

知名百貨超級VIP？路人上衣「經典配色」秒被認出 網笑翻：紙袋怎麼在逛街

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現路人身上的T恤與知名百貨的經典紙袋配色相似度極高。圖／取自臉書
有網友發現路人身上的T恤與知名百貨的經典紙袋配色相似度極高。圖／取自臉書

「紙袋怎麼自己在逛街？」近日有網友在餐廳意外捕捉到一名路人身上穿的T恤與知名百貨的紅藍配色紙袋極為相似，逗趣畫面吸引超過2萬名網友按讚。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，只見圖中有一位路人身穿一件「長條漸層、紅藍配色」上衣，配色漸層從淺藍一路變深，最後轉為紅色，這讓原PO剎那間想到知名百貨新光三越的經典紙袋，兩者放在一起對比確實相似度極高。

對比路人身上的T恤與新光三越的經典紙袋配色，發現兩者相似度極高。圖／取自臉書
對比路人身上的T恤與新光三越的經典紙袋配色，發現兩者相似度極高。圖／取自臉書

有趣畫面被網友發現後，引起超過2萬人按讚，大家不禁都被這趣味十足的畫面給逗樂了，紛紛留言「根本行動紙袋」、「是新光三越紀念T嗎？」、「新光三越超級VIP」、「怎麼把紙袋穿身上了？」、「提袋為什麼你要自己去逛呢？」

不過，更有眼尖網友發現，這位路人身上的這件T恤左側袖口處疑似印有BMW廠徽，而BMW經典配色為淺藍、深藍及紅色3種顏色，確實與新光三越經典紙袋配色相似，因此推測這件上衣應是BMW推出的，但實際搜尋BMW官網也未發現路人身上這款T恤，這件T恤出處成謎意外引起網友關注。

不過有眼尖網友發現這件T恤左側袖口印有疑似BMW廠徽。圖／取自臉書
不過有眼尖網友發現這件T恤左側袖口印有疑似BMW廠徽。圖／取自臉書

事實上，BMW旗下子公司BMW M成立於1972年，2022年邁入50週年，為了慶祝紀念時刻，特意推出BMW M車型經典廠徽與車色，其中藍色代表BMW，紅色代表賽車，紫色後來被深藍色取代，則是代表兩個元素概念的聯繫。

BMW 新光三越

延伸閱讀

好市多客製蛋糕「完美復刻要求」 網爆笑瘋傳： 成史詩級失敗

真的無緣？Google首款摺疊機傳不在台灣上市 關鍵1原因曝光

小偷「浮誇式行竊」闖蘋果門市 摸走436台iPhone、損失金額破千萬

「40歲存款拿不出1千萬」很丟臉？鄉民一聽搖頭笑了：傻子才存現金

相關新聞

知名百貨超級VIP？路人上衣「經典配色」秒被認出 網笑翻：紙袋怎麼在逛街

「紙袋怎麼自己在逛街？」近日有網友在餐廳意外捕捉到一名路人身上穿的T恤與知名百貨的紅藍配色紙袋極為相似，逗趣畫面吸引超過2萬名網友按讚。

女兒要高檔吹風機當禮物 爸爸嫌貴卻因一句話「不敢不買」

每個人都有不同的嗜好，有時難免也會在這些嗜好上，砸上不少鈔票購買相關商品或道具。近來一位日本網友，就因為自己在嗜好上的問題，結果反而成為自己兒女的把柄。

日本出現「黑白7-11」 法律規定：保護當地景觀、古蹟建築

台灣街道上充斥許多五顏六色的招牌，不過日前有網友拍下位於日本北海道的「黑白7-11」直呼怪怪的，事實上日本景觀法會限制店家的招牌顏色或看板高度，以保護當地歷史形象，此外根據研究發現裝潢為暖色系的店家，容易讓客人想走進店內，因此7-11鮮豔的橘色與紅色無意間能吸引消費者的目光。

正妹分享4款流行穿搭單品男友卻看不懂 眾人笑：我也不懂

現在的年輕女性穿搭有型，不論是上衣、褲子或裙子，都可以搭配出不同的造型，但有時候一些配件卻讓男性同胞看不懂。一名女網友就在Dcard分享四種很流行、但是男友卻看不懂的穿搭單品，貼文也引起不少討論，多數人也坦言真的看不太懂。

女大生每天熱愛1穿搭去上課 她嘆「作賤自己身體」反遭酸爆

運動風氣越來越盛，許多女孩為了維持身材而上健身房或練瑜珈來運動，也因此時常可以看到不少女性會穿著緊身褲上街，甚至直接當成外褲來穿，而這股風氣也蔓延到校園。一名女網友在Dcard發文表示，朋友每天都穿緊身褲上課，她好心提醒會有健康疑慮，沒想到朋友不理會，自己還反被鄉民狂酸。

OL生理期搭捷運拒讓位！遭男酸「現在年輕人都裝病」怒發起連署嚴懲

博愛座的爭議不斷，近日有一名女網友生理期來很不舒服，提早請假下班，在捷運上坐了一般座位，結果遇到阿婆問能否讓位，她表明人不舒服，卻遭旁邊一位60歲男子手指著當場酸「現在年輕人都在裝病」，讓她理智線整個斷掉，雖然最後男子矢口否認，她還是無法接受，決定提出「嚴懲讓座魔人」的提議，目前已經有破千人附議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦