知名百貨超級VIP？路人上衣「經典配色」秒被認出 網笑翻：紙袋怎麼在逛街

「紙袋怎麼自己在逛街？」近日有網友在餐廳意外捕捉到一名路人身上穿的T恤與知名百貨的紅藍配色紙袋極為相似，逗趣畫面吸引超過2萬名網友按讚。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，只見圖中有一位路人身穿一件「長條漸層、紅藍配色」上衣，配色漸層從淺藍一路變深，最後轉為紅色，這讓原PO剎那間想到知名百貨新光三越的經典紙袋，兩者放在一起對比確實相似度極高。

對比路人身上的T恤與新光三越的經典紙袋配色，發現兩者相似度極高。圖／取自臉書

有趣畫面被網友發現後，引起超過2萬人按讚，大家不禁都被這趣味十足的畫面給逗樂了，紛紛留言「根本行動紙袋」、「是新光三越紀念T嗎？」、「新光三越超級VIP」、「怎麼把紙袋穿身上了？」、「提袋為什麼你要自己去逛呢？」

不過，更有眼尖網友發現，這位路人身上的這件T恤左側袖口處疑似印有BMW廠徽，而BMW經典配色為淺藍、深藍及紅色3種顏色，確實與新光三越經典紙袋配色相似，因此推測這件上衣應是BMW推出的，但實際搜尋BMW官網也未發現路人身上這款T恤，這件T恤出處成謎意外引起網友關注。

不過有眼尖網友發現這件T恤左側袖口印有疑似BMW廠徽。圖／取自臉書

事實上，BMW旗下子公司BMW M成立於1972年，2022年邁入50週年，為了慶祝紀念時刻，特意推出BMW M車型經典廠徽與車色，其中藍色代表BMW，紅色代表賽車，紫色後來被深藍色取代，則是代表兩個元素概念的聯繫。