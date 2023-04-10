女兒要高檔吹風機當禮物 爸爸嫌貴卻因一句話「不敢不買」

每個人都有不同的嗜好，有時難免也會在這些嗜好上，砸上不少鈔票購買相關商品或道具。近來一位日本網友，就因為自己在嗜好上的問題，結果反而成為兒女的把柄。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「ryuzin1220」近來分享，表示他二女兒在這個春天，即將升上高中就讀。作為慶祝成為高中生的紀念，二女兒向爸爸開口，說想要一款造型時尚，功能也多樣的吹風機當作禮物。

然而，這款吹風機可不便宜，價格要差不多4萬日幣（約相當於新台幣9222元）左右。正當爸爸猶豫該不該買的時候，女兒卻突然開口，準備提起爸爸曾購買過的昂貴釣魚道具。被捉到弱點的爸爸，趕緊改變說法，立刻答應幫她買高檔吹風機。

網友看到這樣的反轉，紛紛表示「太好笑了」、「完全被抓到弱點」、「所以釣竿多少錢」、「女兒也太會了吧」、「變成女兒的ATM了」、「原來有吹風機要到四萬日幣的嗎」、「不過吹風機每天都用得到，換算使用頻率，似乎比釣竿划算」、「這孩子感覺未來不得了」。