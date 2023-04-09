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正妹分享4款流行穿搭單品男友卻看不懂 眾人笑：我也不懂

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享四種流行但男友卻看不懂得穿搭，左圖為泡泡襪，右圖是袖套。 圖擷自Dcard
原PO分享四種流行但男友卻看不懂得穿搭，左圖為泡泡襪，右圖是袖套。 圖擷自Dcard

現在的年輕女性穿搭有型，不論是上衣、褲子或裙子，都可以搭配出不同的造型，但有時候一些配件卻讓男性同胞看不懂。一名女網友就在Dcard分享四種很流行、但是男友卻看不懂的穿搭單品，貼文也引起不少討論，多數人也坦言真的看不太懂。

原PO以「那些很流行但男友都看不懂的穿搭」為題，分享四種流行穿搭單品。第一種是「泡泡襪」，她坦言自己一開始也看不懂，但後來卻覺得非常可愛，「雖然身邊的人都普遍看不懂，可是日本真的非常流行，身為一個熱愛日本的人必須跟上」。

第二種是「袖套」，原PO說去年（2022）年底開始流行，剛開始看到時也疑惑「這什麼啊？」，但現在也愛上這種配件，身邊的親友同樣也是不懂這種風格，有人覺得像騎車的袖套，也有人說像採茶戴的，讓原PO聽了哭笑不得。

第三種是「巴拉克拉法帽」，這種帽子放下來時可以披在肩上當領子，戴起來時非常保暖，類似圍巾的替代品。原PO說有人會稱「巴拉克拉法帽」為「小偷帽」，在日本也同樣很流行，但這也是她唯一一個到現在還是沒看懂的物品，就連男友也表示這是他最看不懂的東西。

第四種是「蝙蝠袖外套」，這種外套袖子很寬鬆，動不動就會滑下去，而且手舉起來時會露出腋下，但原PO覺得搭小洋裝很好看。

左邊配件為巴拉克拉法帽，右圖為蝙蝠袖外套。 圖擷自Dcard
左邊配件為巴拉克拉法帽，右圖為蝙蝠袖外套。 圖擷自Dcard

她說除了這四種單品以外，其他還包括單車褲、開襟2way上衣等，都是現在很流行但卻讓她看不懂的穿搭。

貼文一出，不少人也附和真的看不懂，「這是目前男生看不懂系列裡我最認同的一篇」、「對不起，我也不懂。而且第一個跟第二個應該是一樣的東西，穿在手上跟腳上而已吧」、「抱歉，這些流行款我也看不懂，應該也不會想嘗試穿搭」、「沒事，女生也看不懂」、「這樣看下來我覺得是實用性吧，偏裝飾類的搭配比較難懂一些」、「對不起我也不太懂⋯妳好喜歡各種蓬蓬的東西套在各個部位」。

但也有鄉民覺得搭配得很好看，「我也看不懂，但妳穿都好好看」、「人美穿什麼都好好看」、「這種穿搭應該要多一點，認真覺得好看」、「可愛死了，換男友就解決了」、「這幾個穿搭我原本也不太懂，但看很多美女穿之後就覺得有夠可愛，現在都覺得是美女單品」。

Dcard

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