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OL生理期搭捷運拒讓位！遭男酸「現在年輕人都裝病」怒發起連署嚴懲

聯合新聞網／ 綜合報導
原po因為生理期不舒服沒讓座，卻被指「年輕人都在裝病」氣炸。圖為北捷車廂示意圖。圖／聯合報系資料照片
原po因為生理期不舒服沒讓座，卻被指「年輕人都在裝病」氣炸。圖為北捷車廂示意圖。圖／聯合報系資料照片

博愛座的爭議不斷，近日有一名女網友生理期來很不舒服，提早請假下班，在捷運上坐了一般座位，結果遇到阿婆問能否讓位，她表明人不舒服，卻遭旁邊一位60歲男子手指著當場酸「現在年輕人都在裝病」，讓她理智線整個斷掉，雖然最後男子矢口否認，她還是無法接受，決定提出「嚴懲讓座魔人」的提議，目前已經有破千人附議。

一名女網在在Dcard發文表示，上禮拜有一天生理期來不舒服，提早請假下班，在捷運上找了一個一般位子、非博愛座休息，結果中途有一位阿婆上車，她不是對博愛座的人要，而是直接和原po詢問能不能讓座，但原po不舒服直接拒絕，這時坐隔壁的中年阿姨馬上起來讓位。

原po表示當下阿婆很有禮貌，她也沒多說什麼，結果旁邊突然有一位大約60歲的男子，和他隔壁應該是他老婆的人直接酸「現在的年輕人都在裝病」，而且手還是故意指著原po。

原po當下理智線斷掉，不舒服之餘還是大聲回嗆「你這種人還有老婆喔！連女人有月經都不懂」，聲音大到全車廂的人都聽得到，但那對夫妻則是矢口否認，原po則認為現在問題已經不是廢不廢除博愛座，而是要「嚴懲讓座魔人」，尊重隱形需求的人，並到「公共政策網路參與平台」發起了提議。

原po氣到在公共政策網路參與平台發起提議，要嚴懲讓座魔人。 圖／公共政策網路參與平台
原po氣到在公共政策網路參與平台發起提議，要嚴懲讓座魔人。 圖／公共政策網路參與平台

不少人也深有同感的回應，「我剛剛懷孕不舒服坐火車坐在博愛座，一個爸爸帶著小女孩狠狠一直瞪我很久，我至今無法忘記那個深仇大恨眼神，唉，支持」、「讓座是美德不是義務， 我曾經在公車上（非博愛座）被阿伯中氣十足的質問，好手好腳為何要坐著不讓座。（脊椎側彎腰背痠痛+生理期腹痛）」。

但也有人不認同提議，「反推，這種東西，這種內容我覆議不下去，立意點良好，但內容就很糟糕」、「老實說，不太理解這個提案的實益…說到底就不要起來就好了啊」、「想法沒有問題，但提案內容不是很合理，現在看起來比較像一個暴怒的人寫的東西」、「覆議的人看了內容真的覺得合理嗎」。

博愛座 捷運

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