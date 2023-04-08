妹子超愛「Lululemon」！他驚問「在貴啥」網狂讚優點：穿過回不去

運動風氣近年越來越盛行，不少人也會開始注重「運動穿搭」，其中被譽為是「瑜珈界香奈兒」的lululemon擁有不少死忠粉絲，近日有一名網友表示，他最近經過lululemon去逛了一下，沒想到價格讓他瞬間臉綠了，心想這種盤子牌今年一定倒，「到底在貴什麼？」，釣出一排網友回應「真的好穿」。

網友在PTT發文，最近經過lululemon發現是在賣運動服飾的，就進去逛逛，結果價格讓他驚呆，一件慢跑衣要3290元、慢跑褲則要2690元，他認為看設計也沒有特別好，心想這種盤子牌子今年一定會倒。

但網友回家查了一下2022年運動類品牌全年銷售額，lululemon排名第二，僅次於運動大牌NIKE而已，原po好奇問鄉民「它的運動用品到底是在貴什麼的？有穿過的人可以分享一下嗎？」。

此文一出，有不少網友回應「用料、剪裁、品牌形象都比較好」、「滿舒服的」、「超舒服的好嗎，目前打算把衣櫃褲子全扔了」、「舒適修身，穿過就回不去其它運動品牌了」、「用料好穿很多年也沒變形，舒適度差很多」。

不過也有人認為單價真的太高，「加拿大買便宜很多呢」、「所以客群是女生， 懂？」、「賣給不覺得它貴的」、「人家品質真的好啊，但價錢在台灣是真的有點太貴了」、「聽說很好穿 ，不過價格真的高」。