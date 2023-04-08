影／水煮蛋蛋殼總是剝不乾淨？一招敲碎後更好剝

水煮蛋是營養、方便又百搭的料理，特別是對於有在健身的人來說，水煮蛋更是補充蛋白質的好選擇。然而在煮好水煮蛋後，該如何順利剝下蛋殼，可說是傷透許多人的腦筋。近來就有日本網友，分享如何簡單剝下蛋殼的秘訣。

根據日本媒體「grape」報導，喜歡分享各式生活小撇步的IG網友「abemomo_gram」，近來分享一個能夠快速剝下水煮蛋的技巧。只要事先準備好一個塑膠盒子，並在底層放一些水，接下來放入複數的水煮蛋，並且快速搖晃個幾秒，表面蛋殼就會產生碎裂痕跡。

接下來只要沿著碎痕，就能輕鬆將蛋殼整個剝下來。如果是只要處理一顆蛋的話，可以一邊拿蛋輕敲砧板，一邊旋轉整顆蛋，最終也能達到類似的效果，讓剝蛋殼變得更容易。

網友們看到這招，也紛紛表示「上次剝到很生氣，還不小心割出血了」、「從平的地方開始慢慢剝，其實就滿容易剝下來的」。但也有人覺得「這方法不會很容易把整顆蛋敲碎嗎」、「感覺不是個太好的方法」。