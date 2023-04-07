桃園「甡甡路」怎麼唸？ 地名典故超有料：早期是酪農大本營

全台趣味路名甚多，日前有網友在桃園市楊梅區東流里發現一條路叫「甡甡路」（ㄕㄣ ㄕㄣ），前東流里里長劉定唐表示，甡甡路最早有個甡甡紡織廠，當地也有很多酪農牧場，主因當地有很多乳牛，甡甡也與「生生」不息同音，因而被命名。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，圖片中的路牌為「甡甡路」，但他卻不知道「甡甡」該怎麼念，不少人解答讀音為「ㄕㄣ ㄕㄣ」路，且「甡」字有眾生並立之貌。另有內行網友指出，該條路位於桃園市楊梅區東流里，是早期養牛的酪農戶希望牛隻生生不息才取此地名。

據ETtoday新聞雲報導，前東流里里長劉定唐指出，甡甡路於三、四十年前有家甡甡紡織廠，當時取名就因為當地是酪農大本營，最多時有超過50家以上酪農，飼養逾千頭乳牛，紡織廠因此取名甡甡，希望企業能生生不息，後來紡織廠被潤泰集團收購，改名為潤宏紡織廠，近年因紡織業蕭條關廠，用地在前年改為甡甡兒童公園、寵物公園，是全桃園首座寵物公園，除兒童遊樂設施外，還有提供貓犬等寵物運動遊憩設施。

此外，還有其他人留言，「直接講生生生生路」、「人生中第一次覺得羅馬拼音比中文還親切」、「到底要生幾條路啊」、「結果生僻字都靠底下的拼音學會了」、「有邊讀邊，沒邊讀中間，這題太沒難度」。