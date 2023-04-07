開西濱公路見「一整排花圈」嚇醒 在地人曝：晚上亮燈更莊嚴

為了推廣觀光，各縣市都會利用行動裝置或藝術造景等吸引旅客，有網友在清明連假開車行經西濱公路時，意外發現路上出現一整排神似婚喪喜慶花圈的造景，讓他嚇得整個人都醒了。

一名網友在臉書粉專路上觀察學院貼出一張公路的照片，他表示，「連假最後一天北上怕塞車，選擇走西濱，走著走著……唉唷我的媽，整個人都醒了！」只見照片上的公路有一整排花圈，仔細看能看出第一座裝置上寫有「夕美東石」四字。

網友發現西濱公路上的造景非常特殊。圖擷自臉書

其實這些裝置藝術主要目的是突顯當地觀光資源，達到宣傳的效果，然而因為外型較為特殊，才會讓人有所誤會。其他網友紛紛留言「這條直直走會開進海裡啦」、「晚上還會亮燈，更莊嚴了」、「比警世燈有用，開慢點」。

還有網友留言「在地人表示：是有什麼好訝異的？」、「歡迎來到嘉義」、「開著開著，有沒有看到三寶佛」、「瞬間讓人清醒的作用，晚上更有氣氛說」、「整條路封路辦喪請繞道」、「這牌子設計怎可以如此⋯⋯可怕」、「是超渡法會啦」。