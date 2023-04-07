快訊

搭捷運可以「露臉」了 4月17日起公共運輸免強制戴口罩

前員工爆料！特斯拉「車載鏡頭影片」大量外流 車主全裸影片瘋傳

開西濱公路見「一整排花圈」嚇醒 在地人曝：晚上亮燈更莊嚴

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在連假最後一天開車行經西濱公路北上。開車示意圖。圖／Ingimage
網友在連假最後一天開車行經西濱公路北上。開車示意圖。圖／Ingimage

為了推廣觀光，各縣市都會利用行動裝置或藝術造景等吸引旅客，有網友在清明連假開車行經西濱公路時，意外發現路上出現一整排神似婚喪喜慶花圈的造景，讓他嚇得整個人都醒了。

一名網友在臉書粉專路上觀察學院貼出一張公路的照片，他表示，「連假最後一天北上怕塞車，選擇走西濱，走著走著……唉唷我的媽，整個人都醒了！」只見照片上的公路有一整排花圈，仔細看能看出第一座裝置上寫有「夕美東石」四字。

網友發現西濱公路上的造景非常特殊。圖擷自臉書
網友發現西濱公路上的造景非常特殊。圖擷自臉書

其實這些裝置藝術主要目的是突顯當地觀光資源，達到宣傳的效果，然而因為外型較為特殊，才會讓人有所誤會。其他網友紛紛留言「這條直直走會開進海裡啦」、「晚上還會亮燈，更莊嚴了」、「比警世燈有用，開慢點」。

還有網友留言「在地人表示：是有什麼好訝異的？」、「歡迎來到嘉義」、「開著開著，有沒有看到三寶佛」、「瞬間讓人清醒的作用，晚上更有氣氛說」、「整條路封路辦喪請繞道」、「這牌子設計怎可以如此⋯⋯可怕」、「是超渡法會啦」。

連假 嘉義 裝置藝術 東石

延伸閱讀

以為終於在交友軟體遇好男人 沖繩遊後曝一細節讓她恍然大悟

「價值觀最像」情侶星座TOP3！這兩星座簡直有「心電感應」

平日新幹線滿滿都是遊客！日貧富差距大 許多年輕人「躺著賺」不用工作

「品冠旅遊」搞丟護照！一家4口連假花15萬出國卡關 慘被丟包小港機場

相關新聞

開西濱公路見「一整排花圈」嚇醒 在地人曝：晚上亮燈更莊嚴

為了推廣觀光，各縣市都會利用行動裝置或藝術造景等吸引旅客，有網友在清明連假開車行經西濱公路時，意外發現路上出現一整排神似婚喪喜慶花圈的造景，讓他嚇得整個人都醒了。

帶家人遊日本沖繩「怎麼克服右駕？」 過來人建議2點：不難啦

疫情趨緩後，各國邊境紛紛解封，許多台灣人紛紛搶買機票飛出國遊玩，其中日本更是台灣人炙手可熱的旅遊地點。有網友就發文表示想帶家人去沖繩開車自助旅行，但是日本是右駕，和台灣不同，讓他很擔心會左右不分。

他見台鐵60元便當縮水「肉小飯少」 眾人點名2菜色：根本佛心

各類物價不斷上漲，近日就連豬肉也漲價，連帶影響到的就是便當。有網友就PO出自己在台鐵買的60元排骨便當，他發現飯量變少、肉也變小，對比去年（2022）買的明顯差很多，讓他好奇想問大家「還會買嗎？」貼文一出，眾人全大讚物超所值。

客自帶杯子被告知「沒折扣」 下秒舉動讓早餐店員傻了：假環保？

為了響應政府自帶環保杯折扣5元的優惠，越來越多消費者願意自備杯子裝飲料，然而，如果沒有折扣誘因，消費者是否會被影響？一名早餐店女店員就發...

從小到大沒發現！統一發票竟藏「跳躍的兔子」 背後用途曝光

統一發票每兩個月開獎一次，但多數人似乎只在意上面的號碼，很少人認真看過發票的設計。一名女網友在網路上發文，表示自己最近才發現發票上面有一隻跳躍的小兔子，而貼文曝光後也掀起討論。

嚇！洗衣杆上驚見「北極熊皮」曝曬 網笑：動物園的跑來這？

平常穿著動物布偶裝，看上去十分可愛。不過體積龐大，材質又特殊的布偶裝，要維持整潔也不容易。近來一位日本網友，就在清洗布偶裝時，發生一件趣事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦