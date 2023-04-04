口賤！男子被嘲因禿頭「被分手」 1句反擊體胖女同事嚇呆全場

禿頭與肥胖，是男女外型上不應被拿來嘲笑的痛處，否則後果不堪設想！外國1名禿頭男在公司遭1名體胖女同事取笑，嘲諷地直問他是否因禿頭而「被分手」。禿頭男心有不甘反擊，豈料「禿男一句，全場嚇呆」，其口賤程度達到核爆級，竟然反問對方是否因肥胖而流產，結果女同事傷心得要早退，而全公司同事亦因禿頭男的反問而感到生氣。

禿頭男其後在網上討論區講述經歷，好讓網民為他抱不平，有人認為「禿頭不憤怒不可以講出口」，但亦有網民覺得「人憤怒起來什麼都講得出，2件都是傷心事，仲分邊個比較錯？一開始就不應該串人啦」。原來帖文早於2018年已在外國討論區「4chan」發出，近日再度被翻出「炒熱」。

樓主在帖文中表示，遭女同事取笑禿頭問題，由於那是自己無法控制的外貌缺撼，所以他選擇1項對方可以控制到的身體情況去反擊，於是以肥胖作攻擊點，反問她是否因肥胖而流產，但結果對面要早退，全場同事都對樓主表示厭惡，樓主隊詢問網民自己是否做錯事。

有網友追問樓主事件內情，他解釋要跟不少異性身處同一職場已經覺得很「災難」，自己數周前向女朋友提出分手，事發當天同事們正以「前任」作為討論話題，該名女同事笑問樓主是否因禿頭而「被分手」，樓主哈哈兩聲後，反問對方是否因肥胖而小產。

對於樓主與女同事「互相傷害」，網友持不同意見，有人留言指「禿頭不憤怒不可能講出口」、「可能對個男人講這個，光頭同小產一樣很不幸」，亦有網友認為「人憤怒起來什麼都講得出，兩件都是傷心事，仲分邊個比較錯？一開始就不應該串人啦」。更有網友覺得「公司啲人嬲佢（樓主），係因為佢令到條女早退，多咗嘢做」，同時不少人對帖文內容將半信半疑，建議大家瀏覽網上討論區「勿認真」。

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文章授權轉載自《香港01》