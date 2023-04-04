快訊

支持兒子捨哈佛選密涅瓦 台大教授：名校光環有幫助也是包袱

台中老透天開價1138萬 網一看房仲PO文照笑瘋：真的急售！

79歲一脫成名 陸最帥大爺85歲學開飛機「想做就做別留遺憾」

Joeman拍8+9對決來賓身份惹議 網質疑：是嫌他們不夠囂張？

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber「九妹」Joeman推出新片「奢華89對決平價89」來賓網紅「鳳梨」惹議，深夜上片不見「鳳梨」身影。圖擷自YouTube頻道Joeman
YouTuber「九妹」Joeman推出新片「奢華89對決平價89」來賓網紅「鳳梨」惹議，深夜上片不見「鳳梨」身影。圖擷自YouTube頻道Joeman

YouTuber「九妹」Joeman的「Joe是要對決」系列常常引起網友討論，近日他又推出「超荒謬主題！奢華89對決平價89」，打算跟網紅鳳梨」吳泓逸合作，不過有網友批評「為什麼台灣就是有人要去捧89？是嫌台灣的89還不夠囂張嗎？」

一名網友在Dcard發文批評，Joeman邀請的合作網紅「鳳梨」曾經與其他詐騙集團成員假冒員警與檢察官辦案，在2011年2月20日詐騙某位阿嬤「有人冒用妳的身份，在桃園某醫院領取醫療補助，案件正在桃園地檢署偵辦中，但是妳屢傳不到庭，所以要支付46萬元供監管」，最後不法得手47萬元。

讓原PO質疑「我就很好奇，為什麼台灣就是有人喜歡去捧這些89，給他們流量幫他們炫富，是嫌台灣的89還不夠囂張嗎，好像在台灣作姦犯科洗白一下就能當出來網紅，以前幹得壞事大家也不記得？還敢出來炫富？難怪台灣黑道治國嘛，反正大家也不太在意，有流量就是正義對吧？」

事後「鳳梨」在臉書致歉，指出該影片內容從Joeman發布預告的時候，就出現有心人士帶風向，所以他評估後請Joeman刪除有他出現的片段，指出當初自己的本意是以趣味性為主來拍攝，但上片前就看到有心人士故意引導，深怕為被拍攝者的本意，所以才把片段刪除。

Joeman深夜上架的「奢華89對決平價89」影片中，不見鳳梨的身影，影片中也公告「避免造成社會觀感不佳，與鳳梨討論後決定刪除」。

鳳梨 詐騙集團 流量 網紅

延伸閱讀

來台灣讀書3年 韓正妹曝1理由不想再待南韓生活：1天都不行

台北捷運哪裡看到的正妹最多？ 網力推「2線2站」：又擠又香

鄉下房價較便宜？ 內行人反駁：沒比都市便宜多少

老闆給150萬資遣費要他離開 理由曝光讓眾人直呼「太佛心」

相關新聞

Joeman拍8+9對決來賓身份惹議 網質疑：是嫌他們不夠囂張？

YouTuber「九妹」Joeman的「Joe是要對決」系列常常引起網友討論，近日他又推出「超荒謬主題！奢華89對決平價89」，打算跟網紅「鳳梨」吳泓逸合作，不過有網友批評「為什麼台灣就是有人要去捧89？是嫌台灣的89還不夠囂張嗎？」

腦袋夠警醒才看得見 你能在13秒內找出6個Y嗎？

眼見不一定為憑！近期網路上流行一張視覺錯視圖，據傳只有夠聰明、腦袋夠警醒的人才能在13秒之內找出不同之處，引發網友熱議。

老公愛動手維修東西 但總是「修什麼壞什麼」讓她哭笑不得

許多家庭遇到東西壞掉時會自行維修，不過如果物品一直修不好，那就得要讓專業人士來幫忙了。日前有位人妻幽默表示，「家裡有個愛動手維修的男人是很幸福的，但是如果修什麼壞什麼，就是悲劇了」。她老公不論是修電視機、換機油、拆除濕機，最後都會讓機器有問題，讓她十分無言。

台北捷運哪裡看到的正妹最多？ 網力推「2線2站」：又擠又香

台北捷運四通八達，路網相當完善且便利，不論假日或平日，每天搭乘的人數相當多，也因此有網友非常好奇在6條路線當中，哪一條的正妹最多？貼文引起熱議，不少人都推薦2線「藍線」和「綠線」，以及2站點「中山站」、「忠孝復興站」。

來台灣讀書3年 韓正妹曝1理由不想再待南韓生活：1天都不行

不少人從小就開始補習，不論英文、數學或是一些才藝，從小補到大讓許多學子壓力爆表，但國外就一定比較輕鬆嗎？一名南韓正妹為了逃離補習的惡夢，離鄉背井來台灣讀書，沒想到竟因此愛上這塊土地，未來也想繼續留在台灣發展。

日本吃烏龍麵！見菜單「玉」以為免費雞蛋 狂點3份糗大了

在國外容易遇到語言不通的問題，最好的方法是先確認過後再行動。有一名網友透露，最近和朋友在東京吃烏龍麵時，看到日文「玉」直覺是雞蛋，結果和友人各點了三顆，心想不用加價好划算，結果送來時悲劇了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦