Joeman拍8+9對決來賓身份惹議 網質疑：是嫌他們不夠囂張？

YouTuber「九妹」Joeman的「Joe是要對決」系列常常引起網友討論，近日他又推出「超荒謬主題！奢華89對決平價89」，打算跟網紅「鳳梨」吳泓逸合作，不過有網友批評「為什麼台灣就是有人要去捧89？是嫌台灣的89還不夠囂張嗎？」

一名網友在Dcard發文批評，Joeman邀請的合作網紅「鳳梨」曾經與其他詐騙集團成員假冒員警與檢察官辦案，在2011年2月20日詐騙某位阿嬤「有人冒用妳的身份，在桃園某醫院領取醫療補助，案件正在桃園地檢署偵辦中，但是妳屢傳不到庭，所以要支付46萬元供監管」，最後不法得手47萬元。

讓原PO質疑「我就很好奇，為什麼台灣就是有人喜歡去捧這些89，給他們流量幫他們炫富，是嫌台灣的89還不夠囂張嗎，好像在台灣作姦犯科洗白一下就能當出來網紅，以前幹得壞事大家也不記得？還敢出來炫富？難怪台灣黑道治國嘛，反正大家也不太在意，有流量就是正義對吧？」

事後「鳳梨」在臉書致歉，指出該影片內容從Joeman發布預告的時候，就出現有心人士帶風向，所以他評估後請Joeman刪除有他出現的片段，指出當初自己的本意是以趣味性為主來拍攝，但上片前就看到有心人士故意引導，深怕為被拍攝者的本意，所以才把片段刪除。

Joeman深夜上架的「奢華89對決平價89」影片中，不見鳳梨的身影，影片中也公告「避免造成社會觀感不佳，與鳳梨討論後決定刪除」。