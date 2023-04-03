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老公愛動手維修東西 但總是「修什麼壞什麼」讓她哭笑不得

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻分享自家天兵老公，不論修什麼東西都會壞什麼。圖片來源／ingimage
一名人妻分享自家天兵老公，不論修什麼東西都會壞什麼。圖片來源／ingimage

許多家庭遇到東西壞掉時會自行維修，不過如果物品一直修不好，那就得要讓專業人士來幫忙了。日前有位人妻幽默表示，「家裡有個愛動手維修的男人是很幸福的，但是如果修什麼壞什麼，就是悲劇了」。她老公不論是修電視機、換機油、拆除濕機，最後都會讓機器有問題，讓她十分無言。

一名女網友在臉書社團「匿名公社」發文指出，她老公有次覺得65吋的電視機音量很小，想要拆除喇叭來維修，結果搬電視時摔落面板破掉。還有次老公自己買機油在地下室汽車停車格換油，結果漏油，最後導致7個車格都是機油。

老公曾說除濕機有點大聲，拆開找不到毛病又組回去，結果除濕機卻無法移動，又有次老公自己去買了整組浴室花灑，裝了2小時後，拿起手機打電話叫水電來。

不只如此，原PO老公從淘寶買了吊扇燈自己安裝，一啟動就讓風扇片互打，搖晃導致整組摔到地面；還有次因為春節塞滿的冰箱，只是感覺冰箱不夠冷，就拆了冰箱搞半天，最後搞到停機，壓縮機燒掉了，只好叫專業人員來維修，另外還有拆了電扇卻組不回去，洗衣機、腳踏車、吹風機等等都無一倖免，讓原PO崩潰「老公現在說要自己保養清洗冷氣，明明你只是歷史系畢業，在戶政上班25年的普通男人呀」。

網友看完笑瘋，直言「他只是想要幫你們直接換新品吧」、「妳是真愛」、「專業的事情，建議還是交給專業的人來做喔」、「他是在裝會吧」、「連拆電扇都組不回去，應該可以說是生活白癡了，請他不要繼續當破壞王了」。

冰箱 除濕機

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