日本吃烏龍麵！見菜單「玉」以為免費雞蛋 狂點3份糗大了

在國外容易遇到語言不通的問題，最好的方法是先確認過後再行動。有一名網友透露，最近和朋友在東京吃烏龍麵時，看到日文「玉」直覺是雞蛋，結果和友人各點了三顆，心想不用加價好划算，結果送來時悲劇了。

網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，最近和朋友到東京玩，晚餐吃烏龍麵，結果看到菜單上寫著「3つ玉」，腦袋一閃「玉就是雞蛋嘛這題我會」，心想著加雞蛋竟然免錢，於是和朋友都點了「3つ玉」。

沒想到烏龍麵送來的時候他們傻眼，因為日文的「3つ玉」其實是三坨麵的意思，結果份量多到和朋友都吃不完，「我還想說為什麼我們吃的這麼辛苦」，原po也自嘲「抱歉我今天是失格旅人，我不該被生出來」，他也驚訝隔壁的日本人食量驚人，都吃光光。

網友也紛紛留言回應，「玉子才是雞蛋」、「學一半，糗了！」、「這事我也做過，好在是加了一坨麵」、「沒事，我四年前在九州outlet也做過，兩碗大盛加三玉以為是加蛋這種事，店員一再跟我確認，我只會OKOK 3q3q，結果麵來了我自己都嚇到」、「不好意思我笑了，而且免費的沒吃完是很失禮的事啊」。