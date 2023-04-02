命運讓姊弟台灣團聚 烏克蘭護理師喊話：感謝給機會生活下去

來自烏克蘭的護理師Sia，目前在中研院進行實習計畫，弟弟也在台灣就讀陽明交通大學。如今已經來台灣幾個月了，Sia非常適應這裡的新生活，同時感謝台灣願意給他們繼續好好生活下去的機會，也希望台灣可以持續支持烏克蘭。

《不要鬧工作室》上月（3月）30日於YouTube上傳最新影片，來自烏克蘭的Sia接受訪問時提到，自己畢業於國立醫藥大學，同時也在基輔的某間醫院擔任護理師，專長是內分泌學和小兒科。

Sia透露俄羅斯和烏克蘭的衝突爆發後，她任職的醫院不再需要她，因此只好回家。Sia表示當時弟弟就讀的高中和台灣的陽明交通大學有合作，也順利地取得前來台灣的資格，讓她非常震驚，因為高中時剛好學過中文，但一直沒有機會派上用場。

Sia提到一名已經在台灣讀書的烏克蘭朋友協助弟弟處理申請資料，對方也熱心地推薦她可以報名中研院的實習計畫，最後也順利應徵上，「我想命運就是要我們姊弟在台灣團聚」。Sia坦言父母親非常開心姊弟可以去台灣生活，因為基輔直到現在還是三不五時會沒有網路或停電，「所以我跟弟弟來台灣，他們至少可以少擔心一件事」。

Sia表示現在已經來台灣幾個月了，非常適應在這裡的新生活，她也感謝台灣的學校，願意給他們繼續好好生活下去的機會，「我們將會永遠感恩，如果可以許下一個小小心願，我希望台灣可以持續支持烏克蘭」。最後，Sia強調自己不會浪費來台灣學習的機會，而且自己的目標是成為一名醫生，只是還不確定行醫的地方會在哪裡。