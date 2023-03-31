女大生手機桌布放這一物 釣出許多同好：超方便

隨著時代進步，手機已成為非常普遍的3C產品之一，幾乎每人人手一機，當然桌布也都各不相同。一名女網友就透露自己手機的鎖定螢幕和桌布平時都是放課表，只有寒暑假才會換掉，沒想到竟然釣出不少同好也這樣做。

這名女網友在Dcard寫道自己從大學到研究所，手機的鎖定螢幕和背景都是學校課表，只有在寒暑假才會換回自己喜歡的桌布，但一開學就會再換上課表。原PO解釋是因為一開學時課比較多，再加上學校教室位置有時很難找，剛開學不熟悉教室在哪裡，因此才會將手機桌布換成課表，如此一來只要手機一按就可以看得到，不過一切習慣之後也就懶得換回來了。

沒想到貼文釣出不少志同道合的網友，「我自己觀察五個同學有兩個確實是課表」、「鎖定螢幕是課表+1，身邊真的蠻多人都課表」、「我也是課表！然後每次都被同學笑」、「鎖定螢幕用成課表超方便」、「從高中就開始了」、「課表+1，直接看超級省時間」、「我也是課表，但我都翹課」、「我是欸，我連和朋友的賴背景都是他的課表，才知道要去哪找人」。

但多數人對於把課表放手機桌布還是很排斥，「打開手機就看到課表心情會不美麗，所以沒有」、「不，課表太醜了」、「課表就打開學校app看就好了，手機桌布一定要是最喜歡的東西」、「課表用小工具放桌面已經是極限了，無法忍受課表在我的手機佔據太大的位置」、「手機鎖定畫面和桌布就是要放喜歡的圖啊！課表記起來就好」、「放課表有夠醜，用腦袋記著不就好了」。