人形蜈蚣出沒校園！ 網笑稱：知道畢業照怎麼拍了嗎？

畢業季即將來臨，許多大學生也紛紛拍攝學士服照來留念，日前有網友發現「人形蜈蚣」出現在校園，原來是學生們發揮創意，彎曲身體連在一起，拍出搞笑的畢業照。照片曝光後，許多網友大笑「學生看起來在校園壓力超大」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」指出，現在的大學畢業生壓力都很大，接著他PO出一張學生們拍的畢業照，只見有一位同學當隊伍領頭半趴在地上做鬼臉，後面連接著一些同學跪在地上臉朝下，彷彿一條細長的蟲子，逗趣的模樣讓網友笑翻。

有人笑稱「這是人形蜈蚣吧！」、「當初應該拍一下這種姿勢的」、「教授看到這種照片以後，應該會想要讓他們多留下來一年」、「是不是他們大學壓力太大？」、「結果大家都放屁，該怎麼辦？」、「他們不知道出社會後才是壓力山大」、「我當年怎麼沒想到要這樣拍？」、「真的好幽默喔！」、「知道畢業照怎麼拍了嗎？」