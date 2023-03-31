不會玩到翻臉！放生旅伴必知7事 上網工具、循序漸進最重要

出國旅遊有時會與旅伴意見相左，若雙方可約定集合的時間地點，就可各自到感興趣的地方觀光，達成雙贏局面。臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」列出七件「放生旅伴前一定要知道的事」，包括準備上網工具、學會交通知識、循序漸進的放生等。

日本自助旅遊中毒者貼文表示，近日討論到東京自由行人數多少最合適，「有放生技能，八個人也可相安無事。沒放生技能，兩個人出遊都會翻臉」。粉專列出「放生旅伴前一定要知道的七件事」。

第一，一定要幫被放生者準備上網工具，否則若一群人只帶一張SIM卡或是一台分享器分享給所有人使用，完全無法順利放生。

第二，一定要是可靠的穩定的上網工具，若被放生者迷路或是有緊急事情時無法互相聯絡上，他可能呼天搶地對於放生充滿不安全感，此後幾天你要提放生就不是這麼容易了。

第三，一定要先教被放生者怎麼回旅館還有簡單的交通知識，旅程的前兩天大家一起走，每個人有一張自己的Suica企鵝交通儲值卡或是用地鐵72小時券，用Suica可能還要多教一下儲值的方式，還要準備旅館名片給他，真的迷路就搭計程車回來

第四，循序漸進的放生計劃，一開始先「小型放生」，比方說一到銀座GINZA SIX的Tsutaya書店，簡報一下銀座有什麼好逛，對時，解散，三小時後見。如此小型放生幾次後，被放生者比較有信心了，才可能有大放生的可能。後續大放生就可以完全各玩各的，早上旅館說再見晚上旅館見討論今日心得，中間可以一起用餐。

第五，約定集合地點千萬不要約在人山人海的大站，絕對不要約在東京車站，大阪的梅田車站，新宿車站的某處，因為路痴或是新手很可能走不回集合地點。

第六，如果當天有重要的事情要一起做，建議當天不要放生，他分享自身經驗，「2008年京都的櫻花季，我和小狸在梅田車站互相放生，約定5PM集合往京都去看一年一度的平安神宮夜櫻會。結果小狸大迷路走不回約定的阪神百貨前，當時是沒有手機上網的時代，最後6:15PM他才出現，當然就沒去看平安神宮夜櫻了」。

第七，灌輸被放生者放生是為了他好，給他行程建議，不能給被放生者你是拋棄他自己去爽的感覺，可能要先列出彼此的興趣和想去的地方，然後選出互相都沒興趣的地點來放生。被放生者有參與行程決策，且知道你要去的地方是他不想去的，因此不會有被拋棄的感覺。

其他網友則留言「覺得一堆人出去盡量不要住要轉車好幾次的地方，最好是晚上附近可以逛街各自吃飯，還有不要太多人住同一間，不然光是上廁所就要排隊，有些人一緊張上不出來就整天都結屎面」、「與其出了國說放生，不如一開始就說各自行動，能接受再一起出國，覺得旅伴累贅就不要找人出門，不想自己行動的人就跟團，也不會有太大的不安全感或覺得自己在寄生」。