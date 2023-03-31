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熬過3月大魔王！4月普發現金入帳、有望早領薪 還有一個隱藏版小確幸

聯合新聞網／ 綜合報導
4月有3個小確幸，包括普發現金陸續發放、有機會提早領薪，上班日還只有17天。 示意圖／聯合報系資料照片
4月有3個小確幸，包括普發現金陸續發放、有機會提早領薪，上班日還只有17天。 示意圖／聯合報系資料照片

3月大魔王終於要結束了，許多上班族都很期待清明節兒童節的5天連續假期，除了可以好好放假，還有3個「4月小確幸」即將來臨，包括普發現金陸續發放、有機會提早領薪，整個月的上班日還只有17天。

一、有機會提早領薪

日前一名男網友在Dcard上以「3月484（是不是）可以領兩次薪水」為題發文，他提到由於彈性放假的關係，4月1日至5日都是休假日，因此猜測假設是在每個月5日發薪水的公司行號，「那豈不是3月31日就可以領薪水了，想想就興奮」。

根據《勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則》，「採金融機構轉帳方式給付工資者，可提前辦理預約撥薪作業，假日仍可如期入帳；採現金方式給付工資者，可提前發放；如未能提前發放，至遲應於原約定之工資給付日發給，不得逕自延後給付」。

不過，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛曾指出，這項指導原則是行政指導性質，透過地方主管機關柔性輔導，並非法令強制規定，目的是希望雇主提早在合理範圍內發薪，因此沒有訂定相關罰則。

二、普發現金陸續發放

全民普發現金6000元總共有5種領取管道，包括「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」，以及「特定偏鄉造冊發放」。其中「登記入帳」已於3月22日開放上網登記，只要在3月底之前完成登記，最快4月6日就能領到6000元。

假設不想選擇「登記入帳」的領取方式，民眾可以等到4月10日到指定金融機構（包含郵局）貼有「全民共享普發現金」標誌的實體ATM領取；或是4月17日開始，於郵局營業時段，前往儲匯櫃檯辦理，領取時間至今（112）年10月31日截止，但如果是10月至12月底出生的新生兒，領取時間延長至明（113）年1月31日。

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三、4月上班日只有17天

根據行政院人事行政總處公布的「中華民國112年政府行政機關辦公日曆表」，今年總放假日為116天，雖然3月的上班日高達24天，但因為清明節和兒童節連續假期的關係，4月的上班日只有17天，僅次於1月農曆春節的16天上班日。

4月的上班日只有17天。圖擷自行政院人事行政總處
4月的上班日只有17天。圖擷自行政院人事行政總處

薪水 清明節 兒童節 上班族 小確幸

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