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台灣人很會背東西？ 德女孩「背不完九九乘法表」：數學考8分

聯合新聞網／ 綜合報導
雷堤娜小時候讀淡水區鄧公國小。圖擷自雷堤娜YouTube頻道
雷堤娜小時候讀淡水區鄧公國小。圖擷自雷堤娜YouTube頻道

每個學生擅長和喜愛的科目都不同，其中數學就是不少人的惡夢。長年在台灣生活的德國女孩雷堤娜，日前和好友Thomas阿志到淡水遊玩，除了到國小母校走走，她也透露自己背不起來九九乘法表，甚至當時數學考試只考8分。

雷堤娜在影片中透露，自己搬到高雄之前，曾經在淡水區鄧公國小讀了四年，但因為剛來台灣的時候不會說中文，所以很難融入其他同學。不過，雷堤娜一年級的游姓導師發現這個狀況後，就會特別關心她，甚至私下用自己的方式幫雷堤娜解釋不懂的地方，讓她在幾個月後就學會中文，這份師生情誼也讓她感受到滿滿的溫暖。

長大後的雷堤娜回到國小母校時，發現周遭的事物都變得很小，但熟悉的場景還是讓她感到很懷念。此外，雷堤娜也到小時候常去的地方逛逛，和好友阿志在咖啡廳回憶往事。雷堤娜提到台灣和德國的教育方式不同，所以當時上數學課就相當吃力，連九九乘法表都背不起來，導致有次考試只考8分，她更直呼「台灣人也太會背東西」。

影片底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真不容易，25年前的鄉間小路仍然存在，太神奇了」、「回到童年生活的地方旅遊，內心的感動一定激情澎湃」、「看到自己小時候的影像，就是真實會動的回憶，好像沒有失去什麼東西一樣」、「跟童年影像交錯對比，很棒很感動，那都是有錢買不到的東西」。

也有網友讚美雷堤娜的中文能力，「雷堤娜就是很標準的台灣口音，不愧從小在台灣長大」、「中文也太標準了吧」、「口音超級台，腔調很正統，親切感與接受度就提高」、「聽講話的聲音，的確是台灣人無誤」、「中文完全沒有腔調，太厲害了」、「只聽聲音…這是台灣人啊」。

台灣人 淡水 德國

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