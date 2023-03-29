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八年級生年薪百萬不買房「寧願買好車」 他揭1觀念獲全場認同

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友觀察身邊友人，發現多數人不打算買房，想直接繼承家產。示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片
一名網友觀察身邊友人，發現多數人不打算買房，想直接繼承家產。示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片

什麼樣的生活態度算「躺平」？一名網友在網路上發文，表示身邊朋友大多是八年級生，但買房的人不多，幾乎都是住家裡，「這種觀念還蠻多的，這算另一種躺平嗎？」貼文曝光後也掀起討論，許多網友都直言，「家裡就可以住，為什麼一定要買房？」

今（29）日一名網友在PTT上以「不買房，等繼承，算躺平嗎？」為題發文，原PO透露身邊十幾位平時經常連絡的朋友，居住範圍大多都在台中和彰化，而且都是八年級生，但買房的人只有三成，其他人都還在觀望，甚至已經暫時放棄。

原PO透露身邊的朋友年薪大約落在80萬到100萬，發現很多人也都住在家裡，而且寧願買好一點的車，也不願意買房，認為退休以後還有老家可以住就好。對此，原PO好奇詢問大家，「這種觀念還蠻多的，這算另一種躺平嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「家裡就可以住，為什麼一定要買房？為了買而買，當房奴喔？」、「不算躺很平，頂多半躺」、「台中薪資真的就那樣，我先生都40歲了，也是躺平」、「去貸款幫別人賺錢幹嘛？」、「有時候還要預留，如果父母年紀大看醫生、長照、手術的錢」。

也有網友提到，「都沒結婚嗎？對方願意一起住老家？有小孩住得下嗎？」、「我直接就買了，薪水領台北就不會被困住，台中房價算輕鬆」、「結果你爸媽活得比你久」。

PTT 薪資

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