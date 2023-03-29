雞排一片終於漲破100！名店哀「成本沒法度」 網喊：見證歷史

通貨膨脹持續影響民生經濟，日常用品漲價讓民眾很有感！昨天一間雞排名店貼出公告，指因為成本考量，不得不調漲雞排和雞米花的價錢，也導致一片雞排的價格來到「100元」的三位數字。有網友哀號「買不下去」，但也有人表示會繼續支持店家。

排隊名店「天使雞排」昨天在臉書貼出公告，表示「因台灣本土生鮮雞肉缺貨、且價格飛漲，為堅持使用本土生鮮雞胸肉，並維持產品品質及份量、反應原料成本」將調整商品價格。雞排調漲10元、雞米花調漲5元，漲價後分別來到100元和75元的價位。

對於這樣的調漲，有網友留言「一片100了欸見證歷史」、「只有荷包沒漲」，但大多數人都表示可以理解店家決定「品質和份量值得這樣的價格」、「不是店家的錯誰讓萬物皆漲」、「寧可店家把產品品質維持好，也不要因為成本而減少份量！」

但也有網友不認同「還是吃便當店的雞排就好」、「要是原物料跌你們會降價嗎？」「少賺一點回饋消費者是不行嗎？百元雞排就等被市場淘汰吧」、「我們這還有60，人家就沒漲」。