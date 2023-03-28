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里民遊好玩嗎？網評阿公阿嬤餵食很讚 但受不了「這點」千萬別去

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友詢問里民遊到底好不好玩。旅遊示意圖。圖／本報資料照
有網友詢問里民遊到底好不好玩。旅遊示意圖。圖／本報資料照

曾經參加過社區里民旅遊嗎？日前有從未參與過的網友詢問「有沒有去過的人，想聽聽你們的感想？」，對此不少網友建議可以參加體驗看看，不過也有人表示遊覽車怕吵或不擅社交就別報名。

有網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，位於新北的當地里長辦了南投一日遊，預計兩台遊覽車，完全免費，但報名的里民不外乎都是社區的阿公阿嬤，老婆則要上班不能去，因此好奇詢問「沒有去過這種里民旅遊，有沒有去過的人，想聽聽你們的感想？」

對此，不少網友推薦可以參加看看，「好玩，可以去」、「阿公阿嬤都會帶很多吃的東西，你會分享到不少」、「去玩就對了」、「如果目的地點不錯，戴著耳機上車睡覺下車尿尿，到景點遊玩應該還不錯」、「去體驗看看啊」、「我去過，很喜歡、很歡樂，但我都是認識的阿公阿嬤，所以跟著出門都很開心」。

不過也有人建議怕吵或不擅社交就別去，「你如果討厭吵的建議不要去，因為一上遊覽車就是唱歌，唱的好聽的就算了，難聽又一直唱，唱到你會懷疑人生」、「上車喝不完的茶、咖啡，還有聽不完的老歌，最怕那種日本老歌，包括演歌、悲歌」、「有辦法跟老人出遊就可以去，除了吵還有不守規矩的老人」、「評估自己個性，內向不擅社交可能不適合，外向活潑善社交去玩玩也無妨」、「怕吵，從不去」。

遊覽車 南投

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