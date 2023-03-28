清明祭祖他燒「Apple全套大禮盒」給祖先 網見內容物笑翻：還缺這幾樣

下周三4月5日就是清明節，許多民眾陸續開始進行掃墓。有網友準備了「Apple全餐」要燒給祖先，除了各式各樣的蘋果產品，還包括充電頭和充電線，不禁笑說「這樣就不會半夜來說沒充電器了」，照片曝光後笑翻眾人，卻也有人表示該套「Apple全餐」祭品依舊有配備不齊全的地方。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見一份紙紮祭祖用品裡，有iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods、HomePod mini以及一組充電器。原PO認為這組紙紮商品很齊全，全套售價200元，得意表示燒給祖先後，「就不會半夜來說沒充電器了」。

貼文一出，網友紛紛留言說少了幾樣東西，「然後祖先半夜託夢吵說怎麼沒有Macbook」、「為什麼沒有Apple TV」、「需要充電的裝置這麼多，還缺一條延長線」、「充電器和線太少，也沒有多孔插座」、「手錶（Apple Watch）也要充電器」、「他會半夜來叫你貼保護貼」、「使用說明書咧？」、「沒有手機架跟平板夾，會手痠」。

有網友開玩笑說，這套「3C大禮包」產品就算準備得再齊全，也會有其他問題，「有可能半夜去問你怎麼用」、「嗯…你確定下面有訊號」、「SIM卡記得燒一張中華電信的，記得要開5G」、「還要燒個電廠」、「現實生活都缺電了，下面可能更缺」、「沒Wi-Fi啦」、「沒載抖音，不及格」、「LINE跟FB要先下載好」。更有人逗趣表示「整組200元我好像可以買一下，感覺我家人有需要用看看，畢竟祂們以前只有3310」、「賈伯斯下去後，你確定我們的型號夠新嗎？」、「蘋果的商品下去會不會是山寨版？」。