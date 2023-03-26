搭捷運忘帶口罩！他竟拿「1物」貼嘴上 超展開結局嚇壞網：太狠了
新冠疫情趨緩，為避免感染風險，搭乘大眾交通運輸工具仍需戴口罩。然而，就有一名男網友PO文表示，搭捷運回家時，因為沒戴口罩被站務人員攔下，但他的包包只有撒隆巴斯貼布，只好將其貼在嘴上替代口罩，沒想到超強涼感，讓他忍不住泛淚，最後遇到陌生女子給他口罩，才得以解決窘境。
該名男網友在《Dcard》發文表示，在台中高鐵站準備搭捷運回家時，因為沒戴口罩被站務人員叫住，翻找包包後發現沒有口罩，卻摸到一個夾鏈袋，裡面裝的是撒隆巴斯貼布，「手足無措的我，想都沒有想的直接撕開包裝，就把撒隆巴斯貼在臉上當成口罩，也因此成功解決沒有戴口罩的問題」。
但貼布的勁涼感越來越強大，不斷衝擊他的眼睛，他只能把眼睛閉上，祈禱趕快到達目的地，此時突然一名陌生女子遞給他一個口罩，「我都不知道是因為這份溫暖，還是撒隆巴斯真的太強效，眼角不禁流下了男兒淚」，讓原PO感動直呼「這種善的循環，一定要讓它接續下去」。
文章曝光後，網友紛紛回應「站務人員沒有阻止你貼？這感覺會窒息欸」、「認真貼臉上？也太狠」、「我如果看到路人貼撒隆巴斯在臉上，一定笑出來」、「哈哈哈哈哈哈撕下來感覺很痛」、「你可以跟站務要看看，有的會給，有的不會，不主動提供，就是你原本的遇到意外才能要」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言